Режисер, який зняв фільм про Сенцова, відвідав його в колонії

Російський кінорежисер Акольд Куров, який зняв свого часу фільм про Олега Сенцова, відвідав його у якутській колонії, де українець відбуває покарання.

Аскольд Куров розповів у понеділок Радіо Свобода, що Олег Сенцов не закликає нікого приєднуватися до оголошеного ним голодування, і що він не знав, що в Росії і ще в десятках країн – як і в Україні – пройшла глобальна акція на його підтримку.

Куров уточнив, що Олег Сенцов не скаржиться на умови утримання в колонії і на її адміністрацію. Питання можливого примусового годування Сенцова та інших заходів впливу в бесіді не порушували.

За словами Аскольда Курова, в колонії Сенцов багато читає і виписує «Нову газету», номера якої отримує з затримкою в кілька тижнів. Він також працює над сценаріями і вже написав книгу оповідань і роман.

4 червня Олега Сенцова в колонії відвідав його адвокат Дмитро Дінзе. Подробиці їхньої бесіди будуть відомі пізніше.

Аскольд Куров зняв фільм «Процес», присвячений справі свого українського колеги Олега Сенцова. Картина відкрила кінофестиваль «Артдокфест» у Росії в грудні минулого року.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українці.