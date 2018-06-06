Світових лідерів закликали бойкотувати Чемпіонат світу в Росії через голодування Сенцова – петиція

Світових лідерів на усіх континентах, які можуть відвідати футбольний Чемпіонат світу в Росії, закликають цього не робити, аж поки російський президент Путін не виконає вимогу ув’язненого режисера з Криму Олега Сенцова і не звільнить 70 українських політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах.

Відповідна петиція з’явилась 6 червня на сайті opendemocracy.net.

«Однією із мрій Володимира Путіна є використання присутності іноземних високопосадовців на трибунах Чемпіонату світу, щоб розвинути його імідж «сильного лідера» і як візуальну підтримку його політиці репресій та воєн. Ви можете стати на сторону кінорежисера, який був засуджений за протест проти окупації рідного Криму, приєднавшись до політичного бойкоту Чемпіонату світу, закликавши інших дотримуватися вашої лідерської позиції, якщо ви це вже зробили, і закликати Росію виконати вимоги Олега Сенцова і звільнити всіх українських політв'язнів. Історія показує, що лідери авторитарних держав воліють одягнути маску милосердя перед спортивними подіями», – мовиться у зверненні.

Під петицією підписались українські та іноземні політики, зокрема, Євродепутат від Німеччини Ребекка Гармс, літератори, журналісти, науковці, правозахисники, актори, режисери театру та кіно з різних країн, зокрема, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Енн Еплбаум, Едвард Лукас, Аскольд Куров (автор документального фільму «Процес» про суд над «групою Сенцова») та інші.

14 травня Олег Сенцов, якого утримують у колонії в російському Лабитнангі за полярним колом, оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Як заявив 4 червня адвокат українця Дмитро Дінзе, лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання, і тоді можуть почати примусове годування ув’язненого зондом через ніс.

Пізніше до голодування Сенцова долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.