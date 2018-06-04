Що відчувають матері Сенцова та Кольченка. Репортаж із Криму

Матері кримських політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка зустрілися вперше за чотири роки – в ефірі Крим.Реалії (проект української служби Радіо Свобода). Нещодавно їхні діти розпочали голодування, хоча обидва мають проблеми зі здоров’ям. Звільнити Сенцова та Кольченка вимагають члени громадянського суспільства і в Росії, і на Заході.

Голодування Олега Сенцова запустило ланцюгову реакцію: до нього долучилися кілька політв’язнів, першим із яких став Олександр Кольченко.

Голодування рівноцінно акту самогубства в реаліях російської дійсності

До того він надіслав Сенцову листа, в якому висловив стурбованість його здоров’ям. За словами адвоката Кольченка Світлани Сидоркіної, він побоювався, що голодування не принесе результату.

«Голодування Олега Сенцова взагалі не отримає жодної реакції з боку російської влади, воно буде безрезультатним і в результаті постраждає лише сам Олег. Перш за все він побоюється за його здоров’я та життя, – цитує Сидоркіна зміст листа. – Тобто це, з його точки зору, рівноцінно акту самогубства в реаліях нинішнього часу та російської дійсності».

Матері просять Кольченка не голодувати

Мати Олександра Лариса Кольченко зустрілася з журналістами Радіо Свобода у своїй квартирі в Симферополі. За чотири роки вона бачила сина лише тричі.

Не так привітався, не була підшита бірочка. За це просидів два тижні у ШІЗО

Показуючи фотографії Сашка, жінка розповідає, що його регулярно відправляють до штрафного ізолятора за будь-яку провину.

«Не так привітався, не була підшита ця бірочка, коли він виправ свою змінну форму, не встиг. За це він просидів два тижні у ШІЗО. І просто так, перед виборами (президента Росії – ред.)», – каже вона.

Виявилося, що Лариса Кольченко не знайома з матір’ю Олега Сенцова Людмилою. Разом їдемо до неї до села Скалистого.

На подвір’ї будинку Людмили Георгіївни дві матері зустрічаються вперше за чотири роки, обіймаються і плачуть.

Людмила Сенцова не бачилась із сином після суду. Вона важко ділиться своїм болем, тому мало з ким спілкувалась усі ці роки. Переймається тим, що син голодує попри проблеми зі здоров’ям.

«В нього тахікардія страшна, в нього поліартрит. В нього ж пальці на ногах понівечені і все – і ось він пішов на голодування», – говорить жінка.

Проте якщо з голодуванням Олега Людмила Григоріївна змогла змиритись, про що й написала йому, то рішення Кольченка її тривожить. Хлопець важить 62 кілограми при зрості 190 сантиметрів і має діагноз – дефіцит ваги.

Хай дослухається до матерів – не можна голодувати

«Він дуже схуд. Передбачене додаткове харчування для тих, хто працює. Тим, хто не працює – не передбачено», – розповідає Лариса Кольченко.

«Ну я не знаю, хай дослухається до матерів – і та, і інша, скажи, просто на сльозах тебе просять – не можна голодувати. Йому далі жити, це що? Потім спробуй відновитись. Не можна йому голодувати», – звертаючись до неї, каже Людмила Сенцова.

Світ за політв’язнів

На підтримку Сенцова висловилась російська акторка Лія Ахеджакова. Вона звернулась до колег із закликом «підняти хайп», щоб привернути увагу до голодування режисера.

Сенцов – це не просто Сенцов, це й те, що в нас сталося з Україною

«Потрібні потужні три-чотири людини, яким ми віддамося як артисти, реквізитори, костюмери… Ми повинні підняти – ось нове слово – «хайп». Без телевізора, без інтернету «хайп» не виходить. Можете вважати, що це дурість, але я вважаю, що в такій страшній справі… Тому що Сенцов – це не просто Сенцов, це й те, що в нас сталося з Україною – і половина Росії підтримує це», – заявила Ахеджакова.

За даними російської Федеральної служби виконання покарань, Сенцов погодився на підтримувальну терапію. Добровільно чи ні – наразі не відомо.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі «Голосу Америки» розповів про радянську практику примусового голодування, з якою зіткнувся сам. В ув’язненні за свою антирадянську позицію він голодував 303 дні – найдовший такий протест в історії.

Якщо ти вже на порозі смерті, роторозширювачем відкривають зуби – і шлангом

«Голодування при радянській владі – там є примусове годування. Тобто через сім, вісім, дев’ять днів приходять лікарі, оглядають, і, якщо ти вже на порозі смерті, трупний запах з рота, ухвалюють рішення про примусове годування. Роторозширювачем відкривають зуби – і шлангом», – згадує народний депутат.

Звільнити Сенцова вимагають і активісти на Заході. У Лондоні активісти влаштували акцію навпроти навпроти офісу голови британського уряду Терези Мей.

«Ми хочемо, щоби британський уряд вжив низку заходів проти Росії, щоб ці люди були звільнені. Для цього потрібні ще суворіші санкції, заморозити активи російських олігархів в Лондоні», – переконаний представник руху «Євромайдан Лондон» Степан Шахно.

Звернення до Путіна Сашко б не схвалив – Кольченко

Матері ув’язнених просять президента Порошенка докласти всіх зусиль, аби звільнити їхніх дітей.

Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей в цій в’язниці

«Дуже вас просимо, допоможіть, тому що син мій вже пішов на крайні заходи, пішов на голодування. Хоча він говорив, що цього робити не можна ніколи. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей в цій в’язниці», – каже Людмила Сенцова, звертаючись до Порошенка.

Її підтримує й Лариса Кольченко, просячи президента не дати ув’язненим розчаруватись у своєму президенті й державі.

Однак до президента країни, де утримують їхніх синів, Володимира Путіна, жінки звертатись відмовились.

«Сашко б не схвалив», – пояснює Лариса.

«Олег теж», – додає Людмила Георгіївна.

Олег Сенцов голодує 22 дні. Його єдина вимога – звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Олександр Кольченко доєднався до голодування шість днів тому. Він, у свою чергу, вимагає звільнити Сенцова.

Але навіть якщо Росія погодиться їх обміняти, для цього буде потрібне помилування від президента Путіна.