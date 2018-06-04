Радіо Свобода Daily: Активісти різних країн і континентів закликали Кремль звільнити Сенцова

#SaveOlegSentsov

Сьогодні – 22-й день безстрокового голодування Олега Сенцова у російській в'язниці. Він вимагає звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у тюрмах Росії.​ Напередодні Сенцов заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця». За словами Сенцова, у нього вже випало два зуби, а інші кришаться, утім, «нічого страшного».​ Щодня режисеру вливають літр глюкози, повідомила його сестра Наталія Каплан .

У минулі вихідні в Україні та різних країнах світу провели глобальну акцію #SaveOlegSentsov. Акції відбулися, зокрема, в Австралії, Бельгії, Білорусі, Великій Британії, Грузії, Естонії, Ізраїлі, Латвії, Польщі, Португалії, Росіі, США, Франції, Чехії, Швейцарії. Учасники приходили не лише з портретами Сенцова чи плакатами, а й приносили символічну «червону картку» Кремлю. Акції провели під гаслами #FreeOlegSentsov та #SaveOlegSentsov.

«Немає непереборних перешкод» – так висловився щодо обміну Сенцова перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД та євразійської інтеграції Костянтин Затулін.

Тим часом матері Олега Сенцова і Олександра Кольченка вперше зустрілися і звернулися до президента України Петра Порошенка.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав листи до своїх колег-міністрів у всьому світі із закликом, щоб вони чинили тиск на Росію для звільнення ув’язнених Росією українців, зокрема, Володимира Балуха, Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Далі коротко:

США готують санкції проти компаній-учасниць «Північного потоку-2», повідомляє видання Foreign Policy.

Президент Естонії закликала називати ситуацію на сході України війною, а не замороженим конфліктом.

ВМС ЗСУ: поповнення в морській піхоті

В Одеській військовій академії вперше в Україні відбувся випуск офіцерів морської піхоти. 12 осіб серед випускників факультету підготовки спеціалістів Високомобільних десантних військ (ВДВ) отримали дипломи бакалаврів, у яких зазначено фах: «управління діями морської піхоти». Про поповнення в морській піхоті України та її нові головні убори читайте за лінком.

Автопарк депутата Грановського

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський користується низкою люксових авто. Офіційні власники цих машин – незаможні люди, які не могли б дозволити собі купити такі дорогі автівки. Серед них, наприклад, є колишній регулювальник ДАІ. Програма журналістських розслідувань «Схеми» нарахувала щонайменше 8 коштовних машин, на яких протягом двох років їздить або використовує як авто супроводу депутат. І лише одна з них знайшлася у декларації народного обранця.

Таємниці Ігренської психлікарні

Відділити міф від реальності от-от зможуть історики, які досліджують архівні матеріали щодо факту знищення пацієнтів Ігренської психлікарні в роки нацистської окупації. За офіційною версією радянських слідчих, цей злочин вчинив медперсонал закладу за вказівкою гестапо. Одразу ж після покарання медиків справу засекретили і понад сім десятиліть вона зберігалася під грифом цілком таємно. За цей час сама подія обросла легендами, домислами і досі є табуйованою серед медпрацівників. Коли СБУ відкрила доступ до матеріалів кримінального провадження, то виявилося, що «білих плям» у цій історії ще багато. Хто і чому знищив пацієнтів Ігренської психлікарні під час нацистської окупації, читайте у матеріалі.

Від онука до прадіда

І завершить цей огляд історія прадіда Едуарда Крутька: батька шістьох дітей, якого розстріляли, бо був церковним старостою. Едуард Крутько народився і виріс у маленькому селі на Полтавщині. Любов до родинної історії та етнографії йому прищепили з самого малечку. Згодом це спонукало хлопця не лише знайти правду про своїх репресованих рідних, але і самотужки створити етнографічний музей, в якому він зберігає автентичні українські речі, які могли зникнути назавжди.

Не втрачайте можливість з’ясувати правду про ваших предків!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.​