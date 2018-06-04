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04 Червень 2018, Київ 08:30
Політика

Радіо Свобода Daily: Активісти різних країн і континентів закликали Кремль звільнити Сенцова

Портрети Олега Сенцова під час акції на підтримку незаконно ув'язнених в Росії українців. Київ, 2 червня 2018 року

#SaveOlegSentsov

Сьогодні – 22-й день безстрокового голодування Олега Сенцова у російській в'язниці. Він вимагає звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у тюрмах Росії.​ Напередодні Сенцов заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця». За словами Сенцова, у нього вже випало два зуби, а інші кришаться, утім, «нічого страшного».​ Щодня режисеру вливають літр глюкози, повідомила його сестра Наталія Каплан .

У минулі вихідні в Україні та різних країнах світу провели глобальну акцію #SaveOlegSentsov. Акції відбулися, зокрема, в Австралії, Бельгії, Білорусі, Великій Британії, Грузії, Естонії, Ізраїлі, Латвії, Польщі, Португалії, Росіі, США, Франції, Чехії, Швейцарії. Учасники приходили не лише з портретами Сенцова чи плакатами, а й приносили символічну «червону картку» Кремлю. Акції провели під гаслами #FreeOlegSentsov та #SaveOlegSentsov.

Акція на підтримку Олега Сенцова у Тель-Авіві (Ізраїль), 1 червня 2018 року
Акція на підтримку Олега Сенцова у Тель-Авіві (Ізраїль), 1 червня 2018 року

«Немає непереборних перешкод» – так висловився щодо обміну Сенцова перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД та євразійської інтеграції Костянтин Затулін.

Тим часом матері Олега Сенцова і Олександра Кольченка вперше зустрілися і звернулися до президента України Петра Порошенка.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав листи до своїх колег-міністрів у всьому світі із закликом, щоб вони чинили тиск на Росію для звільнення ув’язнених Росією українців, зокрема, Володимира Балуха, Олега Сенцова і Олександра Кольченка.

Далі коротко:

США готують санкції проти компаній-учасниць «Північного потоку-2», повідомляє видання Foreign Policy.

Президент Естонії закликала називати ситуацію на сході України війною, а не замороженим конфліктом.

ВМС ЗСУ: поповнення в морській піхоті

В Одеській військовій академії вперше в Україні відбувся випуск офіцерів морської піхоти. 12 осіб серед випускників факультету підготовки спеціалістів Високомобільних десантних військ (ВДВ) отримали дипломи бакалаврів, у яких зазначено фах: «управління діями морської піхоти». Про поповнення в морській піхоті України та її нові головні убори читайте за лінком.

Лейтенанти морської піхоти першого випуску Одеської Військової академії. Одеса, 2 червня 2018 року
Лейтенанти морської піхоти першого випуску Одеської Військової академії. Одеса, 2 червня 2018 року

Автопарк депутата Грановського

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський користується низкою люксових авто. Офіційні власники цих машин – незаможні люди, які не могли б дозволити собі купити такі дорогі автівки. Серед них, наприклад, є колишній регулювальник ДАІ. Програма журналістських розслідувань «Схеми» нарахувала щонайменше 8 коштовних машин, на яких протягом двох років їздить або використовує як авто супроводу депутат. І лише одна з них знайшлася у декларації народного обранця.

Як з’ясували журналісти, лише це авто задекларував депутат Грановський
Як з’ясували журналісти, лише це авто задекларував депутат Грановський

Таємниці Ігренської психлікарні

Відділити міф від реальності от-от зможуть історики, які досліджують архівні матеріали щодо факту знищення пацієнтів Ігренської психлікарні в роки нацистської окупації. За офіційною версією радянських слідчих, цей злочин вчинив медперсонал закладу за вказівкою гестапо. Одразу ж після покарання медиків справу засекретили і понад сім десятиліть вона зберігалася під грифом цілком таємно. За цей час сама подія обросла легендами, домислами і досі є табуйованою серед медпрацівників. Коли СБУ відкрила доступ до матеріалів кримінального провадження, то виявилося, що «білих плям» у цій історії ще багато. Хто і чому знищив пацієнтів Ігренської психлікарні під час нацистської окупації, читайте у матеріалі.

Марія Чорейко, одна із засуджених лікарів Ігренської психлікарні
Марія Чорейко, одна із засуджених лікарів Ігренської психлікарні

Від онука до прадіда

І завершить цей огляд історія прадіда Едуарда Крутька: батька шістьох дітей, якого розстріляли, бо був церковним старостою. Едуард Крутько народився і виріс у маленькому селі на Полтавщині. Любов до родинної історії та етнографії йому прищепили з самого малечку. Згодом це спонукало хлопця не лише знайти правду про своїх репресованих рідних, але і самотужки створити етнографічний музей, в якому він зберігає автентичні українські речі, які могли зникнути назавжди.

Не втрачайте можливість з’ясувати правду про ваших предків!

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