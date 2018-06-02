Президент Естонії: в Україні війна, а не заморожений конфлікт

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала називати конфлікт на сході України війною. Кальюлайд, яка минулого тижня побувала на Донбасі, заявила про це 1 червня на обіді для учасників конференції імені колишнього президента Леннарта Мері, повідомляє прес-служба президента Естонії.

«В Україні лише за останній тиждень під час обстрілу були вбиті четверо людей, зокрема 15-річна дівчинка, а ще 15 осіб були поранені. Це не заморожений конфлікт – це війна», – сказала Кальюлайд.

Вона також відзначила значний прогрес, якого вдалося досягти Україні.

«Але це буде втрачено, якщо ми забудемо. Якщо будемо ігнорувати. Якщо поставимо наші економічні інтереси на перше місце, а цінності – на друге. Або просто будемо відчувати власне безсилля, роблячи вигляд, ніби війна не йде тут, в Європі вже четвертий рік», – заявила президент Естонії.

Вона нагадала, що цього року виповнюється 10 років відтоді, як Захід «не зміг чогось зробити» з окупацією частини грузинських територій. «Ми ретельно добираємо слова, називаючи зловісну лінію окупації в Грузії чимось іншим», – зазначила Кальюлайд. Вона закликала визнати перед грузинами те, що частину їхньої території окуповано.

24 травня прес-служба штабу Операції об’єднаних сил повідомила, що президент Естонії Керсті Кальюлайд стала першою главою іноземної держави, яка відвідала Донбас і лінію розмежування.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.