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24 Травень 2018, Київ 20:08
Новини | Політика

Глава іноземної держави вперше відвідала зону конфлікту на Донбасі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд відвідала Донбас

Президент Естонії Керсті Кальюлайд стала першою главою іноземної держави, яка відвідала Донбас та лінію розмежування, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував Керсті Кальюлайд про поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

Він зазначив, що підтримувані Росією бойовики регулярно обстрілюють мирні населені пункти, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Зі свого боку Керсті Кальюлайд висловила підтримку українським військовим у їхній боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Також президент Естонії відвідала контрольно-пропускний пункт через лінію розмежування «Майорськ», повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, Кальюлайд ознайомилася з роботою КПВВ, поспілкувалася з людьми, які перетинають пропускний пункт, та персоналом КПВВ.

22 травня президент України Петро Порошенко провів офіційну зустріч з президентом Естонії Керсті Кельюлайд в Києві.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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