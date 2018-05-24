Глава іноземної держави вперше відвідала зону конфлікту на Донбасі

Президент Естонії Керсті Кальюлайд стала першою главою іноземної держави, яка відвідала Донбас та лінію розмежування, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував Керсті Кальюлайд про поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях.

Він зазначив, що підтримувані Росією бойовики регулярно обстрілюють мирні населені пункти, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Зі свого боку Керсті Кальюлайд висловила підтримку українським військовим у їхній боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Також президент Естонії відвідала контрольно-пропускний пункт через лінію розмежування «Майорськ», повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, Кальюлайд ознайомилася з роботою КПВВ, поспілкувалася з людьми, які перетинають пропускний пункт, та персоналом КПВВ.

22 травня президент України Петро Порошенко провів офіційну зустріч з президентом Естонії Керсті Кельюлайд в Києві.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.