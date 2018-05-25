Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Украину продолжился на Донбассе. Эстонский лидер посетила штаб украинской армии и пообщалась с переселенцами в Краматорске. Также президент посетила КПВВ «Майорское» и провела пресс-конференцию в международном гуманитарном штабе в Часовом Яре.

Керсти Кальюлайд стала первым иностранным президентом, посетившим Донбасс после начала боевых действий. Эстонский лидер с утра встретилась с украинскими военными и командованием операции Объединённых сил. Также Керсти Кальюлайд побывала на КПВВ «Майорское» и пообщалась с жителями прифронтовых поселков.

О трудностях жизни в прифронтовой полосе ей рассказала жительница Жованки Тамара Тимофеевна.

Год целый мы не выходили из подвала

«Год целый мы не выходили из подвала. Когда засыпало подвал, солдаты ночью прибежали, стали спрашивать: вы живы, помощь нужна какая-то? Я говорю, выйти не можем – засыпало подвал. Они сказали до утра ждать. А ещё шесть часов не было, они пришли и откопали нас, выкопали. Ну, помогали, а что же, дома нет, бомжами остались», – рассказывает женщина.

Услышанное и увиденное впечатлило президента Эстонии. Керсти Кальюлайд заявила, что в 21-м веке в Европе не место таким конфликтам и западные страны должны объединиться, чтобы помочь Украине защитить наши общие ценности.

Невозможно представить, что такое может быть в Европе

«С одной стороны, мне очень грустно быть здесь сегодня, поскольку невозможно представить, что такое может быть в Европе. С другой стороны, очень рада видеть, сколько людей из разных уголков мира собрались здесь, чтобы помочь Украине. Необходимо обращать внимание и говорить о том, что здесь происходит, несмотря на то, что войне уже четыре года», – заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Украинская сторона надеется, что визит эстонского лидера поможет ещё раз обратить внимание европейской и международной общественности на конфликт на Донбассе.

Нам надо помочь в направлении привлечения международной помощи

«Мы благодарны, что первый визит президента европейской страны состоялся на донецкой земле. Нам надо продемонстрировать ещё раз представителям Европейского союза реальную ситуацию. И то, что нам надо помочь в направлении привлечения международной помощи и восстановления мира», – прокомментировал визит эстонской лидера вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

Эстонский президент заявила, что её страна, несмотря на такое же соседство с Россией, чувствует себя в безопасности, будучи членом НАТО. Также Эстония активно развивает территориальную оборону и готова научить этому Украину.

Хотим, чтобы и другие страны тоже имели сильную защиту

«Здесь вопрос даже не в географии. В 21-м веке такие конфликты не должны происходить. Я имею ввиду ситуации с гибридными атаками, с атаками на демократию в западном мире. Эстония имеет защиту НАТО, но мы также хотим, чтобы и другие страны тоже имели сильную защиту», – прокомментировала президент Эстонии сотрудничество с Украиной в оборонной сфере.

Жильё для переселенцев ремонтировали за деньги ЕС

По словам Керсти Кальюлайд, Эстония ежегодно направляет гуманитарной помощи в Украину на 2 миллиона евро. Эти средства идут на восстановление инфраструктуры.

Президент также посетила восстановленные после боевых действий дома жителей Николаевки и общежитие для переселенцев в Краматорске, которое отремонтировали за деньги ЕС.

Со дня на день квартиру здесь получит многодетная семья переселенцев из Макеевки.

Хорошие условия, свежий ремонт, нам нравится

«Сменили не одну квартиру. На моей памяти, наверное, три или четыре. Изначально как бы льготные категории имели право подавать сюда документы. Так как мы многодетная семья, мы подали, ничего такого сверхъестественного мы не делали. Хорошие условия, свежий ремонт, нам нравится. Конечно, по сравнению с условиями, где мы сейчас живём, это намного лучше», – рассказывает переселенка Ирина Иванеева.

Сопровождавшие Керсти Кальюлайд украинские министры выразили надежду на то, что после освобождения неподконтрольных регионов Донбасса мировое сообщество поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры. А сейчас следует сконцентрироваться на гуманитарной помощи для граждан Украины, оставшихся по другую сторону линии разграничения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)