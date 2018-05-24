У Луганській області на один ВНЗ-переселенець може стати менше

Кабінет міністрів, за ініціативою Міністерства освіти, вирішив приєднати Донбаський державний технічний університет до іншого вишу-переселенця – Східноукраїнського національного університету. У міністерстві вважають, що так можна буде заощадити на утриманні переміщених навчальних закладів. Однак із таким рішенням трудовий колектив технічного університету не погоджується. Викладачі зі студентами вже проводили акцію протесту під стінами Кабміну. Планують провести акцію і в Луганській області.

Донбаський Державний технічний університет наприкінці минулого року відзначив своє 60-річчя. До війни на сході країни він базувався в Алчевську. Мав близько 5 тисяч студентів, а його випускники становили кадровий кістяк багатьох потужних промислових підприємств регіону. На початку 2015 року навчальний заклад перемістився до Лисичанська. Спочатку їм дали одну аудиторію в будівлі місцевого гірничого технікуму, а потім перевели до гуртожитку цього ж технікуму.

Наразі там студенти і живуть, і навчаються. Загалом у виші отримують освіту понад тисячу студентів. Здебільшого, це жителі Лисичанська, населених пунктів так званої «сірої зони» та окупованих територій. А близько 90 відсотків викладачів – переселенці.

Наприкінці квітня в Міносвіти вирішили реорганізувати цей вищий навчальний заклад (ВНЗ), приєднавши його до іншого вишу-переселенця – Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну йшлося про те, що такий крок підвищить ефективність використання коштів на підготовку фахівців з вищою освітою.

Колектив університету такими діями Міносвіти обурився. За словами голови профспілкової організації вишу Олександра Лук’янюка, з ними ніхто таке рішення не обговорював. І взагалі, співробітники вишу про реорганізацію дізналися з інтернету. 8 травня вони провели збори трудового колективу, де одноголосним рішенням усі викладачі підтримали звернення до Кабміну з проханням зупинити ухвалення відповідного рішення. А 10 травня навіть провели пікет під стінами уряду.

Написали заяви на відпустку і поїхали на акцію

«Поїхало 20 осіб. Оскільки у нас об'єднана профспілкова організація, тобто туди входять і студенти, то поїхали 13 студентів і 7 викладачів. Написали заяви на відпустку і поїхали на акцію. І ще 1 викладач до нас приєднався там», – розповів Олександр Лук’янюк.

Статус університету повернуть після звільнення окупованих територій – Лішик

Однак саме 10 травня уряд погодив розпорядження про реорганізацію Донбаського державного технічного університету. За словами заступника голови Луганської обласної адміністрації Ольги Лішик, рішення було ухвалене після того, як в регіоні побувала міністерська комісія, яка вивчала стан переміщених вишів. У технічного університету немає навчальної бази, не вистачає викладачів із потрібними науковими ступенями, а також є фінансові проблеми. Тож його вирішили приєднати до Східноукраїнського університету. За словами Ольги Лішик, університет отримає статус філії. У Міносвіти обіцяли зберегти усі кафедри та викладачів, а студентам – бюджетні місця. Крім того, в навчального закладу залишиться можливість повернути собі статус.

Після звільнення окупованої території вони повернуться на свої площі, які розташовані в місті Алчевську, І статус університету повернуть, заявила Ольга Лішик.

Обіцяють зберегти усі права викладачів та студентів і у Східноукраїнському національному університеті імені Даля, до якого мають приєднати ДонДТУ.

У процесі реорганізації ми будемо консультуватися з усіма членами колективу

«У процесі реорганізації ми будемо консультуватися з профспілковими організаціями і, в першу чергу, з усіма членами колективу Донбаського державного технічного університету», – заявила ректор СНУ імені Даля Ольга Поркуян.

Наразі ніяких документів, де було б прописано алгоритм реорганізації вишу, немає. Тож викладачі побоюються, що в реальності все буде далеко не так, як їм говорять. Зокрема, частина колективу може залишитися без роботи, вважає доцент кафедри архітектурного проектування та інженерної графіки Сергій Симонов.

Чи не закінчиться все тим, що викладачі будуть змушені шукати собі інше місце роботи?

«Деякі спеціальності у нас збігаються. Пріоритети будуть яким спеціальностям? Тим, що в СНУ імені Даля, або в ДонДТУ? Чи не закінчиться все тим, що у нас в ДонДТУ ці спеціальності зникнуть, а викладачі будуть змушені шукати собі інше місце роботи? Також у нас є бухгалтерія. Навіщо їм вона, якщо в СНУ імені Даля вона теж є? Охорона праці, юристи, навчальний відділ. Там у нас є переселенці, які з Алчевська переїхали. Що з ним буде? Це питання зависло і ніхто на нього відповісти не може», – розповідає Сергій Симонов.

Я вже думаю, куди мені звідси поїхати – викладач ДонДТУ Грицюк

Достеменно не відомо, чи за всіма студентами збережуться бюджетні місця. Також, студентів вже попередили, що через реорганізацію на кілька місяців можуть затримати виплату стипендій. А для багатьох студентів із «сірої зони» – це ледь не єдине джерело доходу, говорить Сергій Симонов. Також перед викладачами та студентами постане проблема постійних поїздок із Лисичанська до Сєвєродонецька. А проїзд тільки в один бік коштує 15 гривень. І взагалі, незрозуміло, чому саме до Східноукраїнського університету вирішили приєднати виш, говорить доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем Володимир Грицюк. За його словами, технічна база там майже нічим не краща за ту, що зараз є в їхнього університету. А така політика Кабміну може призвести до чергового відтоку молодих спеціалістів з регіону.

Я, як молодий вчений, вже розглядаю питання – куди мені подітися?

«Я, як молодий вчений, вже розглядаю питання – куди мені подітися? Поїхати до Польщі шукати роботу? Або ще куди-небудь? Я, наприклад, не дуже хочу їздити в Сєвєродонецьк», – говорить Володимир Грицюк.

Зараз ми відомий бренд. А у статусі філії про нас усі забудуть – викладачі вишу

Викладачів турбує і те, що згодом може зникнути сам бренд ДонДТУ. Наразі це виш, що має історію та репутацію. А в статусі філії СНУ імені Даля з часом про нього всі забудуть, вважають у трудовому колективі.

Днями в університеті планують провести ще одні збори. На них можуть ухвалити рішення влаштувати ходу від університету до стін обласної адміністрації в Сєвєродонецьку. Там знову вимагатимуть зберегти автономію вишу.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)