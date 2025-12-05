В Індії під час візиту Путіна запустили мовлення RT

Президент Росії Володимир Путін у ході державного візиту до Індії взяв участь у церемонії запуску мовлення телеканалу RT India разом із головною редакторкою медіагрупи і державного телеканалу RT Маргаритою Симоньян, пише державне російське агентство новин ТАСС.

Студію обладнали у Нью-Делі. Канал, як він сам стверджує, буде висвітлювати роль Індії й Росії «у багатополярному світі» й «допомагати індійській аудиторії краще дізнатися про Росію».

Путін назвав відкриття телеканалу «важливою подією», «бо це дає можливість мільйонам громадян Індії ближче, точніше сприймати інформацію про те, що думає, як живе, чого прагне Росія».

У країнах Заходу щодо RT запроваджені санкції насамперед у зв’язку з його роллю в інформаційному висвітленні війни в Україні. RT на Заході вважають знаряддям державної пропаганди Росії.

Сама Симоньян перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, Канади, Великої Британії, США та інших країн.

У квітні 2024 року Служба безпеки України повідомила, що проти Симоньян відкрили кримінальну справу. Стверджувалося, що вона привселюдно закликала до вбивств українських дітей, а також «неодноразово агітувала за продовження ударів по цивільній інфраструктурі України». Симоньян неодноразово виступала на підтримку російського вторгнення до України.

Путін побував в Індії з візитом уперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Москва зберігає тісні відносини з Делі, зокрема Індія купує в Росії зброю і залишається одним із основних споживачів російської нафти.