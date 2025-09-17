Кремль суттєво збільшив витрати на «м’яку силу» за кордоном

Російське федеральне агентство «Росспівробітництво» за неповний 2025 рік витратило на програми для громадян інших країн не менш як 412 мільйонів рублів, це у півтора раза більше, ніж торік, повідомляє видання «Важные истории». Це випливає із даних про держзакупівлі. За оцінкою видання, це найбільша сума за останні 14 років.

Більшість витрат, як повідомляється, пішла на головну програму «Росспівробітництва» – «Нове покоління». У рамках цієї програми іноземцям від 14 до 40 років – студентам, активістам, журналістам, блогерам, підприємцям, науковцям – оплачують короткострокові поїздки до Росії. Їх водять на екскурсії, у походи, запрошують на зустрічі з чиновниками та тренінги, які проводять лояльні до Кремля діячі. «Нове покоління», за задумом організаторів, розширює коло активних молодих людей за кордоном, які будуть налаштовані проросійськи.

2024 року на програму виділили майже втричі менше, 127,8 мільйона рублів. Президент Росії Володимир Путін доручив розширити програму «Нове покоління» та збільшити її фінансування на 384 мільйони щороку. 2025 року Росію мають відвідати 1600 учасників «Нового покоління».

Торік до Росії приїхала 921 людина, йдеться у щорічному звіті «Росспівробітництва». З них 603 особи із пострадянських країн, 264 – з Африки, Азії, Близького Сходу та Америки.

Зазначається, що, зокрема, журналісти та блогери в рамках програми проходять тренінги у російських державних медіа – RT і Sputnik, які входять до холдингу «Росія сьогодні».

Крім цього, як пишуть «Важные истории», Росія збільшила витрати на просування російської мови за кордоном. Якщо 2024 року на державну програму «Підтримка та просування російської мови за кордоном» виділили 500 мільйонів рублів, то 2025-го – вже 1,8 мільярда. Крім того, близько 170 мільйонів рублів у 2025 році виділені на закупівлю навчальних матеріалів російською мовою, які передають до шкіл та центрів російської культури за кордоном. Серед цієї літератури є й підручники з історії за редакцією Володимира Мединського, які містять критику Заходу та України.

Попри зростання витрат на так звану «м’яку силу», «Важные истории» зазначають, що в абсолютних цифрах бюджет «Росспівробітництва» невеликий – він становить близько 5,5 мільярда рублів (66 мільйонів доларів) на рік.