Шевченко як «російсько-український поет»: лідер громади у Європі протестує через російський конкурс у Києві

Віцепрезидент Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі, голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха звернувся до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом-протестом через влаштований російським держагенством «Россотрудничество» та його філією в Україні «Російським центром науки і культури в Києві» конкурс, в якому Тараса Шевченка названо «російсько-українським поетом».

«Сьогодні, у 160-у річницю з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка, російська агенція «Россотрудничество», яка визнана Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська, проводить спільно зі своїм представництвом в Києві захід: «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти русско-украинского поэта Тараса Шевченко». Вже сама назва заходу дезінформує українську і світову спільноту про те, що український поет, національний герой і символ України, Тарас Григорович Шевченко був «русско-украинским поетом». Але більше насторожує і турбує те, що на сьомому році війни, у Києві абсолютно відкрито функціонує представництво російської пропагандистської агенції «Россотрудничество». Це при тому, що в Росії закриті всі українські центри, переслідуються українські громадські діячі і Світовий конгрес українців визнаний як небажана в РФ організація», – йдеться у відкритому листі віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі.

Павло Садоха, зокрема, просить на наступному засіданні РНБО «розглянути питання заборони в Україні функціонування осередків російської пропаганди і дезінформації «Россотрудничества».

«Россотрудничество» на своїй сторінці вказує, що підсумки конкурсу сучасних поетів до дня пам’яті Тараса Шевченка підіб’ють у середу.

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«У день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка, 10 березня, відбудеться телеміст з Російським домом у Києві з метою підведення підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів. Фіналісти представлять свої роботи в форматі онлайн-читань на майданчику МІА «Росія сьогодні». Твори переможців увійдуть в літературний збірник «День Шевченко», який буде видано в Росії», – йдеться в повідомленні.

Представництво в Україні Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Россотрудничество) працює в Києві з 2007 року. Громадські активісти, націоналістичні і праворадикальні організації неодноразово заявляли про необхідність закриття цього відділення державної російської агенції.

Росія визнана в Україні країною-агресором.