В МЗС заявили, що Тарас Шевченко є офіційно «світовим рекордсменом» за кількістю встановлених пам’ятників

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що видатний український поет, художник, класик української літератури Тараса Шевченко є офіційно «світовим рекордсменом» за кількістю встановлених йому пам’ятників.

«У день народження великого Кобзаря Міністерство закордонних справ підготувало йому особливий подарунок, офіційно зареєструвавши світовий рекорд за кількістю встановлених пам’ятників видатному митцю в Україні та за кордоном. МЗС протягом року ретельно збирало інформацію про кількість пам’ятників разом із державними обласними адміністраціями, посольствами України та українськими громадами за кордоном. Завдяки цій роботі «Книга рекордів України» зафіксувала, що у світі встановлено 1167 пам’ятників Тарасу Шевченку. З них 99 – у 44 іноземних країнах і 1068 – в Україні», – йдеться в повідомленні.

За даними МЗС, міжнародну експертизу заявки та аналіз доказової бази провів національний проєкт «Книга рекордів України». Заявка на рекорд подається за 4 місяці до оголошення результатів. Аналіз, експертиза та відповідність рекорду проводиться разом із представниками та партнерами «Книги рекордів» у світі.

9 березня виповнюється 207 років з дня народження Тараса Шевченка. Цього тижня традиційні «шевченківські дні» проходять по всій Україні.