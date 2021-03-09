У КМДА озвучили програму заходів до 207-ї річниці від дня народження Шевченка

У Києві 9 березня відзначають 207-у річницю від дня народження українського поета і художника, класика української літератури Тараса Шевченка. Як повідомила пресслужба Київміськадімністрації, з цієї нагоди в столиці запланована низка заходів.

Серед перших – відбулося покладання квітів до пам’ятника Кобзареві у парку Тараса Шевченка.

Крім того, сьогодні о 16:00 у Музеї книги і друкарства України відбудеться презентація видання «Слідчо-наглядові справи Тараса Шевченка (1847-1859). Факсиміле» у двох книгах.

Центральна бібліотека імені Шевченка для дітей проводить щорічний проєкт «Іду з дитинства до Тараса», приймаючи відеороботи, в яких читачі декламують свою улюблену поезію Шевченка.

14 березня о 13:00 у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України відбудеться концерт «Тарас Шевченко і українська пісня».

Цього тижня традиційні «шевченківські дні» проходять по всій території країни.