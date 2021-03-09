Українці всього світу відзначають 207-му річницю Тараса Шевченка

9 березня українці у світі відзначають 207-му річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка. Цьогоріч, з огляду на пандемію, перевагу віддали онлайн-заходам.

За підтримки українського культурного осередку у Лос-Анджелесі український театр «Гармонія» представив виставу «Музи Великого Генія».

Український конґресовий комітет Америки презентував відеопроєкт «Шевченко і Майдан».

«Проходять століття, а геній Шевченка продовжує надихати, єднати і повчати українців в усіх куточках світу», – мовиться в повідомленні УККА.

19 дітей зі штатів Міссурі, Канзас і Небраска (США) 9 березня прочитали вірші Шевченка у межах відеопроєкту.

Наукове Товариство імені Тараса Шевченка в Америці (НТШ-А), Українська вільна Академія наук та Український науковий інститут Гарвардського університету 13 березня проведуть наукову конференцію «Тарас Шевченко в спогадах».

«У березневі дні протягом 41 року НТШ-А влаштовує наукові конференції присвячені Тарасові Шевченкові, поетові, чия творчість набула загальнонаціонального та позачасового виміру. Шевченкознавство останніх десятиліть займається постійною клопіткою працею, зосередившись на переакцентовуванні головних аспектів Шевченкової творчості та упорядковуванні джерельних матеріалів його біографії та літературної спадщини», – йдеться в повідомленні організаторів.

14 березня музиканти з Канади та України проведуть віртуальний концерт ушанування пам’яті Шевченка. Концерт транслюватиметься на кількох фейсбук-сторінках, а також на Youtube-каналі.

19 березня українці Південної півкулі проведуть віртуальні читання «Шевченко сучасний». Подія буде доступна на платформі Zoom.