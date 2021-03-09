У Флоренції встановили перший офіційний пам’ятник Шевченку в Італії

9 березня, у 207-му річницю від дня народження Тарас Шевченка, в італійській Флоренції відкрили пам’ятник видатному українському письменнику й художнику. На Апеннінах – це перша офіційна скульптура видатному українському класику.

Бронзовий монумент заввишки 2,50 метри та завширшки 1,75 метра із зображенням молодого письменника створив скульптор Олег Пінчук із командою художників. Пам’ятник розташований у центральній частині міста неподалік від кафедрального собору Санта Марія дель Фйоре – у дворі історичної бібліотеки «Облате».

Монумент став дарунком Флоренції від міста-побратима Києва. Церемонія підписання акту дарування відбулася зранку 9 березня у міській раді Флоренції за участю голів двох міст Даріо Нарделли й Віталія Кличка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Попри пандемію та великі труднощі, ми сьогодні зробили вкрай важливий крок для українсько-італійського культурного обміну, щоб розуміння між нашими країнами було кращим і змістовнішим», – сказав київський мер Кличко.

Упродовж урочистих заходів наголошували, що цей монумент Шевченкові став жестом-відповіддю на відкриття пам’ятника італійському класику Данте Аліг’єрі у Києві на Володимирській гірці 2015 року.

Розповідаючи про історію місця для розташування монументу Шевченкові, мер Флоренції Даріо Нарделла зауважив: «Понад 700 років тому тут ходив Данте. Віднині ми відчуваємо поєднання духу Шевченка й Аліг’єрі, двох символів, двох пророків наших культур. Ми й надалі будемо тісно співрацювати з Києвом для реалізації подібних проєктів».

Перекладачка, авторитетна дослідниця української культури Джованна Броджі виступила на церемонії у міській раді з доповіддю про спільність поетичних мотивів у творах Тараса Шевченка й Данте Аліг’єрі та іншого італійського поета XIX століття Джакомо Леопарді. Вона зачитала італійською уривки поезій Шевченка й українською мовою уривки віршів Аліг’єрі.

«Сподіваюся, після цієї історичної події будуть інші кроки, зокрема розширення лінгвістичних студій у двох країнах. Слід створити окрему кафедру вивчення італійської мови і літератури при українському університеті, також варто працювати над поширенням вивчення української в Італії», – висловила побажання професорка Броджі, звертаючись до керівників обох міст.

Робота над встановленням монументу Шевченкові у столиці італійського Відродження активно проводилася щонайменше останні 5 років за участю скульпторів, дипломатів, парламентарів та української громади міста. Через суворі пандемічні обмеження захід не вдалося провести, як планувалося, інформують організатори. Посольство України в Італії влаштувало пряму трансляцію церемонії через фейсбук, за якою стежили понад сотня користувачів мережі.

Представниця почесного консульства України у Флоренції Оксана Полатайчук у спілкуванні з Радіо Свобода заявила про своє розчулення сьогоднішньою подією. «Ми вдячні за шматочок нашої землі, привезений до Флоренції, нам стало тут тепліше, це буде символ сили для нас, ми зможемо приходити до Тараса і говорити з ним на чужині. Цей проєкт так важко просувався, нам часом і не вірилося, що це стане реальністю», – поділилася враженнями українка Полатайчук, яка 20 років мешкає на Апеннінах.

За офіційними даними, в Італії живуть близько 250 тисяч громадян України. У Флоренції їх налічують понад тисячу, згідно з останньою демографічною статистикою міста.

Загалом в Італії це вже третій монумент Шевченкові. Один із них є в Римі біля собору УГКЦ Святої Софії, другий – у південному місті Казерті.