У Києві в парку імені Тараса Шевченка – в день народження Кобзаря – 9 березня пройшла акція солідарності з Кримом. На акції зі словами підтримки до жителів анексованого Росією Криму звернулися звільнені політичні в'язні, кримські журналісти та громадські діячі, правозахисники.
Учасники акції тримали в руках плакати з написом «Крим – це Україна», прапори України, кримськотатарський прапор, портрети політв'язнів.
У рамках акції солідарності також провели буккросинг для кримчан – кожен бажаючий міг принести книги українських авторів, які пізніше організатори спільно з Представництвом Президента України в АРК відправлять на КПВВ на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю.
«Українці в Криму мають право знати Шевченка»: акція солідарності з Кримом у Києві (фотогалерея)
У Києві в парку імені Тараса Шевченка – в день народження Кобзаря – 9 березня пройшла акція солідарності з Кримом. На акції зі словами підтримки до жителів анексованого Росією Криму звернулися звільнені політичні в'язні, кримські журналісти та громадські діячі, правозахисники.
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