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10 березня 2021, Київ 00:40
Фотогалереї

«Українці в Криму мають право знати Шевченка»: акція солідарності з Кримом у Києві (фотогалерея)

У Києві в парку імені Тараса Шевченка – в день народження Кобзаря – 9 березня пройшла акція солідарності з Кримом. На акції зі словами підтримки до жителів анексованого Росією Криму звернулися звільнені політичні в'язні, кримські журналісти та громадські діячі, правозахисники.

Учасники акції тримали в руках плакати з написом «Крим – це Україна», прапори України, кримськотатарський прапор, портрети політв'язнів.

У рамках акції солідарності також провели буккросинг для кримчан – кожен бажаючий міг принести книги українських авторів, які пізніше організатори спільно з Представництвом Президента України в АРК відправлять на КПВВ на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю.

9 березня 2014 року багато кримчани в різних містах півострова виходили до пам&#39;ятників Шевченку, виступаючи проти окупації Криму Росією
1 9 березня 2014 року багато кримчани в різних містах півострова виходили до пам'ятників Шевченку, виступаючи проти окупації Криму Росією
&laquo;У цей день в 2014 році було викрадено організаторів руху&laquo; Євромайдан-Крим&raquo; Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського, а через рік, 9 березня 2015 року, були затримані активісти Вельдар Шукурджієв, Олександр Кравченко та інші, хто вийшли з українськими прапорами&raquo;, &ndash; нагадали організатори акції
2 «У цей день в 2014 році було викрадено організаторів руху« Євромайдан-Крим» Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського, а через рік, 9 березня 2015 року, були затримані активісти Вельдар Шукурджієв, Олександр Кравченко та інші, хто вийшли з українськими прапорами», – нагадали організатори акції
На акцію солідарності з Кримом вийшли і колишні політв&#39;язні. На фото &ndash; кримський журналіст Микола Семена, якого в 2016 році російська влада півострова звинуватила в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У вересні 2017 року журналісту було оголошено вирок: 2,5 роки умовно з трирічною забороною займатися журналістикою. Ця історія закінчилася взимку 2020 року: з Миколи Семени зняли судимість, після чого він покинув Крим, щоб продовжити професійну діяльність в Україні
3 На акцію солідарності з Кримом вийшли і колишні політв'язні. На фото – кримський журналіст Микола Семена, якого в 2016 році російська влада півострова звинуватила в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року журналісту було оголошено вирок: 2,5 роки умовно з трирічною забороною займатися журналістикою. Ця історія закінчилася взимку 2020 року: з Миколи Семени зняли судимість, після чого він покинув Крим, щоб продовжити професійну діяльність в Україні
Український і кримськотатарський прапори
4 Український і кримськотатарський прапори
Учасники акції тримали в руках плакати з написом &laquo;Крим &ndash; це Україна&raquo;
5 Учасники акції тримали в руках плакати з написом «Крим – це Україна»
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
6 Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
Учасники акції тримали плакати, які нагадували, що Росія окупувала Крим і незаконно переслідує громадян України.
7 Учасники акції тримали плакати, які нагадували, що Росія окупувала Крим і незаконно переслідує громадян України.
Учасники акції розгорнули банер із іменами кримських політв&#39;язнів, а також плакати з закликами до деокупації Криму
8 Учасники акції розгорнули банер із іменами кримських політв'язнів, а також плакати з закликами до деокупації Криму
Учасник акції солідарності з Кримом
9 Учасник акції солідарності з Кримом
Напис на плакаті &laquo;Олег Приходько не терорист&raquo;
10 Напис на плакаті «Олег Приходько не терорист»
Написані власноруч написи на саморобних плакатах &ndash; спосіб висловити свою позицію.
11 Написані власноруч написи на саморобних плакатах – спосіб висловити свою позицію.
Учасники акції в столичному парку Шевченка обмінялися книгами: кожен бажаючий міг принести книгу українського автора, яка в подальшому відправиться до КПВВ на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю
12 Учасники акції в столичному парку Шевченка обмінялися книгами: кожен бажаючий міг принести книгу українського автора, яка в подальшому відправиться до КПВВ на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю
Підписували також листівки, які теж передадуть у Крим
13 Підписували також листівки, які теж передадуть у Крим
Всі охочі мали змогу підписати листівки для кримчан
14 Всі охочі мали змогу підписати листівки для кримчан
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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