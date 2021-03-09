3 На акцію солідарності з Кримом вийшли і колишні політв'язні. На фото – кримський журналіст Микола Семена, якого в 2016 році російська влада півострова звинуватила в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.



У вересні 2017 року журналісту було оголошено вирок: 2,5 роки умовно з трирічною забороною займатися журналістикою. Ця історія закінчилася взимку 2020 року: з Миколи Семени зняли судимість, після чого він покинув Крим, щоб продовжити професійну діяльність в Україні