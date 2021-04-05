Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти «Россострудничества» та низки російських компаній

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, що передбачає введення санкцій проти Федерального агентства у справах Співдружності незалежних держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці («Россотрудничество») та низки російських компаній.

Як випливає із повідомлення на сайті Офісу президента, указ підписаний 2 квітня 2021 року.

«Кабінет міністрів разом із Службою безпеки України та Національним банком України повинен забезпечити виконання і моніторинг ефективності цих обмежувальних заходів. Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського союзу, США та інші держави про застосування санкцій і поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів», – повідомляє пресслужба президента.

Зокрема, у список юридичних підсанкційних осіб входить «Россотрудничество», а також 10 російських підприємств, частина з яких має відношення до авіабудування і судноремонту.

Зокрема, це ТОВ «Снабком», «Волга-Днепр ММ XVI» (обидва в Москві), Завод спецагрегати (Міас), «Завод Молот-механіка», «Севмормаш-2М», «Севастопольський агрегатний завод» (всі три розташовані в Севастополі), судноремонтний центр «Звёздочка»(Мурманськ), «Центр судноремонту «Дальзавод» (Владивосток), 514-й авіаремонтний завод (Ржев) і 322-й авіаремонтний завод (Уссурійськ).

Крім того, обмежувальні заходи були введені щодо швейцарської компанії Prometey Swiss Sa, польської Binboro Sp.Z.o.o і Oil House Sp. Z.o, естонської Agro White Company OU і Black Sea Commodities Trading Limited з ОАЕ.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти осіб, визнаних спецслужбами контрабандистами. Санкції РНБО у цьому зв’язку зачепили компанії (всього 79), що пов’язані з десятьма особами. В ОПУ заявили, що їх (осіб – ред.) «можна назвати топ-десяткою української контрабанди».