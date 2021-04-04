Зеленський увів у дію рішення РНБО про боротьбу з контрабандою

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про боротьбу з контрабандою.

Рішення РНБО передбачає застосування санкцій до підозрюваних у контрабанді, зокрема блокування активів та майна осіб, «яких, за аналітичними даними СБУ, Апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди». Під санкції також потрапили 79 компаній.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти осіб, яких звинувачують у контрабанді.

Президент України Володимир Зеленський назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України», оскільки за розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

Того ж дня від роботи відсторонили понад 100 митників в різних регіонах України.