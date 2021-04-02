СБУ: буде вжита низка заходів щодо припинення діяльності контрабандних угруповань

За матеріалами Служби безпеки України буде вжита низка заходів щодо припинення діяльності контрабандних угруповань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи, повідомила СБУ.

«Протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн гривень», – заявив голова СБУ Іван Баканов.

Він зазначив, що також за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів, а порушникам донарахували більш ніж 2,7 млрд гривень митних платежів.

За його словами, загалом було знешкоджено 3 організовані злочинні угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.

«Окремий напрям роботи – протидія корупції саме на митному кордоні. Тут протягом 2020-2021 років СБУ відкрила 82 досудових розслідування. 109 посадовим особам повідомлено про підозру, 20 – уже засуджено», – заявили в СБУ.

2 квітня Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти контрабандистів.

Він назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України», оскільки за розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

За його словами, від роботи відсторонили десятку посадовців митних органів.