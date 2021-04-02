РНБО запровадила персональні санкції проти контрабандистів – Зеленський

Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти контрабандистів, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України», оскільки за розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

«Сьогодні, вперше в історії України, запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, Апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди. Хочу підкреслити, що боротьба з контрабандою буде продовжена, сьогодні – це перша десятка, але точно не остання», ­– заявив Зеленський.

За його словами, від роботи відсторонили десятку посадовців митних органів.

Він додав, що влада готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.