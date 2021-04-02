Засідання РНБО відбудеться ввечері 2 квітня – Офіс президента

Засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться ввечері 2 квітня, повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі Офісу президента.

В ОПУ зазначили, що про порядок денний поки не повідомляли.

Останнє засідання РНБО відбулося 19 березня 2021 року. Тоді ухвалили рішення про перевірку компанії «Зеонбуд», яка обслуговує національну мережу ефірного цифрового телебачення, про аудит усіх чинних нормативно-правових актів, які підписані колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Також того дня Рада національної безпеки та оборони України запровадила «максимальні санкції» проти 19 компаній, які займаються надрами.