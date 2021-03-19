РНБО запроваджує «максимальні санкції» проти 19 компаній, які займаються надрами

Рада національної безпеки та оборони України запроваджує «максимальні санкції» проти 19 компаній, які займаються надрами, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

За його словами, одним з питань засідання був стан справ у сфері надракористування.

«Рішення стосувалося того, що ми маємо привести у відповідність до чинного законодавства, до Конституції користування нашими надрами. Ви знаєте, що згідно з нашою Конституцією, надра належать українському народу. На превеликий жаль, при першому навіть приблизному аудиті з’ясувалося, що українського народу там не дуже багато. Переважно це народ, який мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах», – сказав Данілов.

Він заявив, що ухвалене рішення протягом короткого проміжку часу провести аудит всіх без винятку дозволів, які видавалися з 1994 року.

«Якщо будуть виявлені порушення під час виконання ліцензійних умов цих дозволів, такі дозволи будуть у законний спосіб повертатися народу України», – зазначив Данілов.

Санкції застосовуватимуть проти компаній: «Гео конект», «Глобал гео інвест», «Транс сет гео», «Гео пост», «Гео вертикаль», «Гео таргет», «Надра прайд», «Гео форс», «Гео стенс», «Надра Вест Груп», «Бест віл компані», «Надра простір», «Інфо гео тренд», «Ейджин марка», «Еко газ альянс», «Епівал енерджи», «Юноліт оіл», «Профі нафт», «Бест гео тек».

Він наголосив, що стосовно цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, «які може застосувати наша країна, які може застосувати РНБО».