Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 березня 2021, Київ 20:49
Новини | Політика

СБУ рекомендувала РНБО запровадити санкції проти Януковича, Азарова та колишніх посадовців

Президент України Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Азаров. Вшанування жертв розстрілів у Бабиному яру, Київ, 3 жовтня 2011 року

Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього прем’єра Миколи Азарова та інших колишніх високопосадовців, повідомили Радіо Свобода в СБУ.

Під час засідання РНБО Служба безпеки рекомендувала запровадити економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

«У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому – вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для «порятунку» російськомовного населення», – повідомив голова СБУ Іван Баканов.

У Службі безпеки заявили, що, крім Януковича та Азарова, під санкції можуть потрапити міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.

Голова СБУ підкреслив, що у 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на «референдумі» в Криму. За даними Служби безпеки, деякі з посадовців були причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

«Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014 року досі розглядаються у судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання «Харківських угод». А частина – і досі працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі», – резюмував Іван Баканов.

Окрім того, Служба безпеки запропонувала застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ «Донецькоблгаз».

«Адже вони своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об’єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян», – зазначили в СБУ.

  • Янукович, Азаров та ще низка українських високопосадовців залишили Україну на тлі подій Євромайдану взимку 2014 року. Після цього Росія анексувала український півострів Крим, а на Донбасі розпочався збройний конфлікт, який триває й дотепер.
  • 6 березня підприємство «Донецьктеплокомуненерго», яке постачає тепло в Донецькій області, залишилося без газу через борги перед НАК «Нафтогаз України». Згодом опалення увімкнули. У «Донецькоблгазі» заявили, що вимушені припинити газопостачання, щоб не допустити заподіяння збитків державі від несанкціонованого споживання природного газу – на суму в 150 мільйонів гривень на місяць.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG