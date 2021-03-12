СБУ розслідує дії посадовців «Донецькоблгазу» через відключення 58 котелень в зоні ООС

Служба безпеки України відкрила справу щодо посадовців публічного акціонерного товариства «Донецькоблгаз» через відключення майже 60 котелень у прифроновій зоні.

За повідомленням пресслужби СБУ 12 березня, правоохоронці почали досудове розслідування за фактом «вчинення посадовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» диверсійних дій».

«Встановлено, що власниками ПАТ «Донецькоблгаз» є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, котрі підконтрольні громадянину України, який на даний час перебуває на території Російської Федерації. При цьому дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення», – йдеться в повідомленні.

Наразі співробітники СБУ здійснюють слідчі та розшукові дії для встановлення ймовірних причетних до злочину, повідомляють в установі.

6 березня підприємство «Донецьктеплокомуненерго», яке постачає тепло в Донецькій області, залишилося без газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».

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В «Донецькоблгазі» заявили, що вимушені припинити газопостачання, щоб не допустити заподіяння збитків державі від несанкціонованого споживання природного газу – на суму в 150 мільйонів гривень на місяць.

За даними «Нафтогазу», загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» перевищила 1,5 мільярда гривень. Наприкінці лютого постачальник попереджав, що якщо до 1 березня не отримає частину заборгованості, понад 300 мільйонів гривень, постачання палива буде зупинено.

«Донецькоблгаз» 3 березня надіслав звернення прем’єр-міністрові Денису Шмигалю з проханням втрутитися в ситуацію. Там вказали, що 176 котелень споживають 950 тисяч кубометрів газу, а припинення постачання призведе до збитків компанії в розмірі 11,4 мільйона гривень на добу.