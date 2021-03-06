Зупинка теплопостачання Донеччини через борги: в Слов’янську домоглися поновлення

У Слов’янську мешканці декількох п’ятиповерхівок відстояли право на отримання послуги теплопостачання. Після того, як газовики перекрили постачання газу до котельної й опломбували вентиль, близько сотні жителів зібралися на вулиці. Вони заблокували автівку газовиків і зірвали пломбу. Але співробітники котельної відмовилися вмикати обладнання.

Жителі будинків повідомили, що в декого з них у холодних квартирах лишилися малі діти й лежачі хворі.

На місце події приїхав міський голова Слов’янська Вадим Лях. У коментарі Радіо Свобода він повідомив, що було домовлено за годину поновити постачання газу до котельної.

«Всього по місту відключили шість котельних. З них три опалюють житлові будинки і ще три – адміністративні будівлі. Приблизно з шести сотень будинків без тепла лишилися шістдесят», – сказав Вадим Лях.

Приблизно через годину постачання газу до котельної дійсно поновили. Як зазначив міський голова Слов’янська на своїй сторінці у соціальній мережі, наразі постачання газу поновлюють на всі шість відключених котелень.

«Завдяки проведеним переговорам між головою ДонОДА Павлом Кириленком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим постачання тепла в котельні області відновилося. У Слов’янську першою підключили котельню №29 на вул. Ком’яхова. Вона обслуговує 46 багатоквартирних будинків», – повідомив подробиці Лях.

Також він відзначив, що звернувся до поліції та прокуратури щодо дій «Донецькоблгазу».

Раніше 6 березня підприємство «Донецьктеплокомуненерго», яке постачає тепло в Донецькій області, залишилося без газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».

«За законодавством, ПАТ «Донецькоблгаз» із суботи, 6 березня 2021 року, зобов’язане припинити газопостачання на об’єкти ОКП «Донецьктеплокомуненерго» згідно з приписами Кодексу ГРМ», – повідомили на сайті «Донецькоблгазу».

У цій компанії заявили, що вимушені так діяти, щоб не допустити заподіяння збитків державі від несанкціонованого споживання природного газу – на суму в 150 мільйонів гривень на місяць.

За даними «Нафтогазу», загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» перевищила 1,5 мільярда гривень. Наприкінці лютого постачальник попереджав, що якщо до 1 березня не отримає частину заборгованості, понад 300 мільйонів гривень, постачання палива буде зупинено.

«Донецькоблгаз» 3 березня надіслав звернення прем’єр-міністрові Денису Шмигалю з проханням втрутитися в ситуацію. Там вказали, що 176 котелень споживають 950 тисяч кубометрів газу, а припинення постачання призведе до збитків компанії в розмірі 11,4 мільйона гривень на добу.