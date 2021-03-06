Донеччина залишається без теплопостачання через борги

Підприємство «Донецьктеплокомуненерго», яке постачає тепло в Донецькій області, залишилося без газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».

«За законодавством ПАТ «Донецькоблгаз» із суботи, 6 березня 2021 року, зобов’язане припинити газопостачання на об’єкти ОКП «Донецьктеплокомуненерго» згідно приписів Кодексу ГРМ», – ідеться в повідомленні на сайті компанії «Донецькоблгаз».

У цій компанії заявили, що вимушені так діяти, щоб не допустити завдання збитків державі від несанкціонованого споживання природного газу – у розмірі 150 мільйонів гривень на місяць.

За даними «Нафтогазу», загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» перевищила 1,5 мільярда гривень. Наприкінці лютого постачальник попереджав, що якщо до 1 березня не отримає частину заборгованості, понад 300 мільйонів гривень, постачання пального буде зупинено.

«Донецькоблгаз» 3 березня надіслав звернення прем’єр-міністру Денису Шмигалю з проханням втрутитися в ситуацію. Там вказали, що 176 котелень споживають 950 тисяч кубометрів газу, а припинення постачання призведе до збитків компанії в розмірі 11,4 мільйона гривень на добу.