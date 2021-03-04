Місія МВФ повернеться до України після завершення обмеження ціни на газ – «Слуга народу»

Місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить чинність встановлена урядом гранична ціна на газ для населення, повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у коментарі «Суспільному».

«Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють по виконанню домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня», – заявив Корнієнко.

Він підкреслив, що ручне регулювання цін на газ не є єдиним зауваженням МВФ до України. За його словами, «також їх хвилює судова реформа та антикорупційне законодавство».

Згідно з постановою уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.

13 лютого Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».