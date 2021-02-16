Ціни на газ і не тільки – експерти про те, чому місія МВФ завершила роботу в Україні без результатів

13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без оголошення прогресу щодо наступного траншу програми stand-by.

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес задля завершення першого перегляду програми», – говорить постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму дописі у фейсбуці подякував місії Фонду за роботу і заявив, що в результаті обговорення сторони «домовились про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і ми чітко розуміємо очікувані результати».

МВФ не проти субсидій для населення, коли ціна зростає, але рішуче виступає проти існування двох цін на газ

Цього разу, основним камнем спотикання в переговорах з місією стало питання ціни на газ, вважає економіст американського центру «Атлантична рада» Андерс Ослунд. На думку аналітика, рішення уряду знизити ціну на газ для населення відновило практику існування двох цін на газ, яка створює ризики зловживань.

«МВФ не проти субсидій для населення, коли ціна зростає, але рішуче виступає проти існування двох цін на газ», – заявив Ослунд в коментарі «Голосу Америки».

Однак, зауважив економіст, і без цього, ймовірно рішення про завершення першого перегляду не було б ухвалене, через відкат у подоланні корупції. Ослунд наголосив на тому, що 15 лютого Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який може змінити керівництво НАБУ.

НАБУ є найпотужнішою ланкою антикорупціної мережі. Якщо його [Ситника] змусять піти, це буде голосування на користь корупції

«Сьогодні, як ви можливо бачили, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який усував би Артема Ситника з НАБУ. Це є кроком назад. Якщо це стане законом, то створить велику перепону для МВФ. Тому, я не очікую швидкого відновлення фінансування МВФ. Багато що потрібно зробити», – говорить аналітик.

Важливо, щоб працювали всі антикорупційні інституції в Україні, зауважує аналітик.

«НАБУ наразі є найпотужнішою ланкою антикорупційної мережі. Якщо його [Ситника] змусять піти, це буде голосування на користь корупції. Тому, якщо Кабінет міністрів проголосував сьогодні за корупцію, то на це треба вказувати. Сподіваюсь, що закон не буде ухвалений», – зазначив Ослунд.

Він також відзначив гарну роботу Антикорупційного суду і наголосив на важливості призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Те, що місія поїхала з України без домовленості про перший перегляд було передбачуваним, твітує британський економіст Тімоті Еш.

«Обмеження ціни на газ стало останнім гвіздком у домовину сподівань на підписання. Гадаю, Фонд почекає завершення дії обмеження в квітні, перед тим, як спробувати знову», – пише Еш.

Із ним погоджується і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Мало хто очікував на оголошення про позитивний результат місії, адже «Київ зробив крок назад з ключової реформи МВФ, наприклад, обмеження газової ціни», – твітує Пайфер.

Аналітик американського Центру міжнародних стратегічних досліджень (CSIS) Марк Собель вітає жорстку позицію МВФ щодо України, зокрема з питання стабілізації, ринковому ціноутворенні на енергоресурси, захисті реформи банків та НБУ.

«МВФ забагато провів роботи протягом років, щоб дозволити відкат», – написав аналітик у твітері.