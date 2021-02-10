НАБУ проводить обшуки в «Енергоатомі» – Ситник

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК «Енергоатом» у межах розслідування продажу електроенергії низки комерційних структур, заявив у середу директор НАБУ Артем Ситник.

«Інформація про те, що відбуваються обшуки, відповідає дійсності. Вони санкціоновані Антикорупційним судом. Знову ж таки, аби не розголошувати таємницю досудового розслідування, можу сказати лише те, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії ряду комерційних структур», – сказав Ситник.

За його словами, розслідування було розпочато через те, що, виходячи з аналізу ситуації, є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії.

Ситник додав, що електроенергію можуть викупити тільки окремі споживачі, а це суттєво впливає на формування ціни.

Директор НАБУ зазначив, що вплив на формування ціни на електроенергію нижче ринкової міг завдати збитків державі.

У НАЕК «Енергоатом» з цього приводу повідомили, що 3 лютого 2021 року «Енергоатом» офіційно звернувся до НАБУ з пропозицією про цілковиту взаємодію, зокрема через надання всієї необхідної інформації та документації для сприяння всебічному та об’єктивному розслідуванні відкритих кримінальних справ.

«Ми розуміємо бурхливу радість інформаційних кілерів і проплачених провокаторів з приводу інформації про те, що в ДП «НАЕК «Енергоатом» проходять обшуки. Нас не дивують чергові спроби навісити негативні ярлики на керівників Компанії. Офіційно повідомляємо: поширювана провокаторами інформація не відповідає дійсності та є маніпулятивною. Найближчим часом ці відверто брехливі повідомлення стануть предметом позовів до судових інстанцій про захист честі, гідності та ділової репутації», – заявили в компанії.

В «Енергоатомі» додали, що сприятимуть детективам у проведенні перевірки.

«Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні, компанія відповідає за безпеку експлуатації всіх діючих АЕС країни.