«Енергоатом» повідомив про початок процесу проти Росії через захоплені в Криму активи

Державне підприємство «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» повідомила, що починає процес проти Росії щодо компенсації за активи, втрачені в Криму.

За цим повідомленням, 17 грудня між ДП «НАЕК «Енергоатом» і міжнародною юридичною фірмою Shearman & Sterling укладено договір про надання послуг щодо підготовки і направлення повідомлення про спір від імені компанії до Російської Федерації.

«Інтереси ДП «НАЕК «Енергоатом» представлятиме відома міжнародна юридична компанія, що раніше вже брала участь в аналогічних справах проти Росії й має значний досвід і беззаперечне лідерство у вирішенні складних інвестиційних арбітражних спорів, зокрема має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти Російської Федерації», – повідомили в «Енергоатомі».

Дальших подробиць, зокрема суми спору, в повідомленні не наведено.

На сайті згаданої юридичної компанії наразі немає повідомлень про цю домовленість.

Саме ця компанія допомагала Україні в інвестиційному арбітражі, який 2018 року почав проти неї російський газовий монополіст «Газпром» через штраф, що його Антимонопольний комітет наклав на російську компанію ще 2016 року за порушення економічної конкуренції. Його сума разом із пенею і відсотками сягала близько 7 мільярдів доларів. Російська компанія програла всі суди в цій справі, і Україна почала на виконання рішення про той штраф конфісковувати активи «Газпрому» в Україні.

Наприкінці 2019 року сторони досягли мирової угоди. Таким чином, Україна змогла конфіскувати всі українські активи російської компанії на суми в мільйони доларів, і «Газпром» відмовився від намагань отримати за них компенсацію. Україна, зі свого боку, відмовилася від стягнення решти штрафу АМКУ – як казали в «Нафтогазі України», стягнути його в повному обсязі було б на практиці нереально.

Українські компанії ведуть проти Росії цілу низку процесів через свої активи, які захопила Росія в Криму після окупації українського півострова 2014 року. В низці таких процесів уже винесені рішення на користь України.