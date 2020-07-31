Суд у Парижі почав розгляд справи про захоплення Росією активів «Укренерго» в Криму

Арбітражний суд у Парижі почав розгляд справи про незаконне захоплення Росією об’єктів національної енергетичної компанії «Укренерго» в анексованому Криму. Про це повідомляє пресслужба компанії 31 липня.

За повідомленням, розгляд почався ще 16 липня. В його рамках «Укренерго» вимагає в Росії виплатити компенсацію за порушення Угоди між Кабінетом міністрів України та російським урядом про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року, а також відшкодувати збитки від незаконного вилучення інвестицій підприємства на півострові.

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«Станом на сьогодні арбітражний суд відмовив російській стороні у клопотанні щодо можливості подати запит на розділення провадження на етап визначення юрисдикції справи та етап розгляду по суті до того, як НЕК «Укренерго» буде подано до суду свою розгорнуту позовну заяву. Процесуальний календар для решти арбітражу буде встановлений після того, як суд ухвалить рішення про необхідність розділення справи на етапи», – повідомляє компанія.

За повідомленням, інтереси «Укренерго» в цій справі представляє юридична компанія Lalive, що базується в Швейцарії.

Національна енергетична компанія «Укренерго» почала судовий спір з Росією з приводу втрачених активів в окупованому Криму в квітні 2018 року.