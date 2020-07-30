Майже 4 тисячі людей стали жертвами порушення права власності в окупованому Криму – правозахисники

Майже чотири тисячі людей жертвами порушення права власності в окупованому Криму, свідчать оприлюднені 30 липня у Києві дані Українського регіонального центру прав людини. За словами експерта центру, адвоката Романа Мартиновського, на півострові відбуваються масові систематичні порушення права власності кримчан.

«У ході проведеної роботи нам вдалося ідентифікувати 3 тисячі 952 особи, яких ми вважаємо жертвами порушення права власності на території окупованого півострова. Мова йде про осіб, у яких було вилучено земельні ділянки, позбавлено права власності на земельні ділянки, які вони отримали до початку окупації», – сказав Мартиновський.

За його словами, зібравши всі свідчення та рішення судів, прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з правозахисниками напрацювали та подали до Міжнародного кримінального суду повідомлення про такі порушення.

Наприкінці 2016 року, кажуть прокурори, МКС був поінформований про порушення права власності в анексованому Криму, зокрема, про «націоналізацію2 окупаційною владою великої кількості українських держпідприємств.

«Це було наше перше повідомлення, яке ми вирішили доповнити, тому що не тільки однією державною власністю обмежилися безчинства окупаційної влади. Ми також розпочали кримінальні провадження, в яких було зібрано достатньо доказів, щоб також проінформувати МКС про факти позбавлення права власності вже й приватної», – розповів заступник прокурора АРК Віталій Секретар.

За словами заступника прокурора АРК, наразі надані правозахисниками документи опрацьовуються прокуратурою в рамках кримінальних проваджень та юридично закріплюються у матеріалах справ.

Загалом, за даними прокуратури АРК, Україна скерувала до МКС вісім інформаційних повідомлень про злочини окупаційної влади.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.