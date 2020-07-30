(Рубрика «Точка зору»)

Крим настільки ж не-Росія, наскільки не-Росією є Чечня. Ці регіони дісталися Москві силою зброї, і тому вона бореться з будь-якими сумнівами з приводу власних прав на ці землі. Кремлю важливо переконати себе і світ у тому, що російські прапори тут підтримує більшість.

Ті, хто радісно зустрів російські прапори на півострові, –​ охоче вторують Кремлю. Їм відчайдушно хочеться відчувати себе «переважною більшістю», і вони шість років поспіль повторюють одні й ті самі аргументи.

Наприклад, люблять говорити, що всі нелояльні Росії кримчани залишили півострів. Це зручно, тому що дозволяє редукувати проукраїнські настрої до тих кількох десятків тисяч людей, які виїхали після 2014-го на материк. До того ж така позиція дозволяє російським неофітам розписуватися за всіх, хто лишився, і виступати від їхнього імені. Але цей аргумент не працює.

Кремлю важливо переконати себе і світ у тому, що російські прапори тут підтримує більшість

Із Криму в першу чергу виїжджали всі ті, хто після анексії опинився в зоні ризику. Активісти. Правозахисники. Політики. Всі ті, хто декларував свою проукраїнську позицію публічно. Всі ті, хто після 2014-го ризикував потрапити до в’язниці за заклики до «порушення територіальної цілісності Росії». До того ж півострів залишали представники тих конфесій, які були заборонені в Росії.

При цьому всі ті, хто і раніше не декларував публічно своїх поглядів, залишилися в Криму. Вони продовжують ходити по вулицях, читають соціальні мережі і живуть простором приватного життя. Вони пішли у внутрішню еміграцію, яка дозволяє жити у себе вдома, не стикаючись із державою.

Північнокорейські цифри лояльності, які Росія малює в звітах за підсумком будь-яких плебісцитів, не дивні. Москві важливо показати, що їй лояльні всі без винятку жителі півострова. Включаючи кримських татар, яких у регіоні налічується до 15%. Будь-яка офіційна цифра, що не включатиме в себе цю частку, дасть привід говорити про те, що корінний народ півострова не підтримує навколишню дійсність. А тому Москва вважає за краще малювати в звітах результати з «переважною більшістю».

До того ж адепти Москви люблять посилатися на масове отримання російських паспортів у Криму. Твердять про те, що згода на документи –​ показник лояльності. При цьому вони неохоче готові згадувати, що й самі ще не так давно жили з українськими паспортами. Наявність яких аж ніяк не робила їх прихильниками офіційного Києва. А любов до Росії точно так само не змушувала їх переїжджати з Криму в російські регіони.

Російські документи на півострові навряд чи можуть вважатися безпомилковим маркером лояльності. З тієї простої причини, що ці документи –​ інструментальні

Класичне думання надвоє. Наявність у себе українських паспортів вони виправдовують тим, що у них «не було вибору». Але коли мова заходить про те, що інші кримчани точно так само змушені були отримувати російські паспорти для життя в Криму –​ це викликає у прихильників Москви хвилю обурення.

Але в тому й річ, що російські документи на півострові навряд чи можуть вважатися безпомилковим маркером лояльності. З тієї простої причини, що ці документи –​ інструментальні. Півострів завжди був сильний своєю регіональною ідентичністю, і для багатьох кримчан можливість залишатися вдома принципово важлива. А без російських документів про це довелося б забути. Паспорти були потрібні, щоб влаштуватися на роботу. Записатися в лікарню. Або не втратити майно. Мінімізувати ризики.

Проросійські хлопці в Криму відчайдушно люблять подвійні стандарти. Вони два з половиною десятиліття жили з українськими документами. Публічно підтримували Кремль. Критикували Україну. Їм було місце в кримській публічній дискусії і в телеефірах. Але відразу після зміни прапорів усім тим, хто займав протилежну точку зору, було відмовлено в аналогічній свободі дій. Все, на що можуть розраховувати проукраїнські кримчани, –​ це судові переслідування і кримінальні терміни.

Скасування свободи. Безпомилкова ознака окупації.

Павло Казарін –​ оглядач Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

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