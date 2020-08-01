Аксьонов допомагав «ДНР» заради води для Криму?

Сергій Аксьонов допомагав в окупації Донбасу 2014-го. На це вказують телефонні переговори, перехоплені Міжнародною слідчою групою під час розслідування справи збитого «Боїнга» рейсу MH17. Аксьонов координував перекидання бойовиків на Схід України і постачав озброєння підрозділу Ігоря Гіркіна. І саме Аксьонову мало доповідати угруповання «ДНР». У розмові з Гіркіним (Стрелков) російський бізнесмен Костянтин Малофєєв просить доповідати Аксьонову. Його у розмовах називають «первый». Гіркін у помічника Аксьонова просить зброю. Щоб утримати Схід України. «Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись». Експерти припускають, що один з інтересів особисто Аксьонова, це пробити «коридор з Криму до Донбасу», щоб взяти під контроль Північно-Кримський канал і забезпечити півострів водою. Як глава Криму, підконтрольний Кремлю, допомагав захоплювати Донбас.