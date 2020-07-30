Російські судові пристави 23 липня вручили архієпископу Кримської єпархії Православної церкви України Клименту постанову про знесення церкви в Євпаторії. За словами священнослужителя, документ про початок виконавчого провадження, датований 15 травня, зобов'язує єпархію провести демонтаж будівлі протягом місяця після рішення суду. «Російська влада на території Криму робить усе, щоб ПЦУ там не було. Через те, що у нас немає реєстрації юридичної особи, було неможливо зареєструвати та перереєструвати цю церкву за російським законодавством. Храм стояв і стоятиме. Не буде тих, хто спробує його знести», – так можливий демонтаж споруди прокоментував архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент. Представництво президента України в АР Крим, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), український омбудсмен Людмила Денісова розкритикували рішення російського суду в Євпаторії. (Автори: Анатолій Кримський, Руслана Мальбек).