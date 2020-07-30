Інформацію про вилучення землі в окупованому Криму передали до Гааги – прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим повідомляє про передачу в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі інформації про 3952 жертви порушення права власності в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Інформацію збирали на основі моніторингу судових рішень.

Загалом ідентифіковано 250 жертв, у яких була знесена нерухома власність (192 в АРК і 58 у Севастополі). У 3 702 людей російська влада вилучила земельні ділянки загальною площею як мінімум 355 гектарів (170 і 3532 в АРК і Севастополі відповідно).

«Згідно з міжнародним гуманітарним правом, знищення та привласнення чужого майна окупаційною владою забороняється. Згідно зі статтею 8 (2) (a) (iv) Римського статуту та відповідно до статей 53 і 147 Четвертої Женевської конвенції такі дії забороняються і кваліфікуються як військові злочини», – наголосив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.

Вказується, що прокуратура АР Крим вже почала досудове розслідування цих злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Це вже друге інформаційне повідомлення про порушення права власності, спрямоване до МКС. Перше передали у 2017 році, воно містило загальну інформацію про «системне скоєння такого військового злочину».

Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова. Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.

У представництві Президента України в АРК назвали «військовим злочином» указ Путіна про землі в окупованому Криму. Прокуратура АР Крим кваліфікує такі дії російської влади за статтею 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).