Інформацію про вилучення землі в окупованому Криму передали до Гааги – прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим повідомляє про передачу в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі інформації про 3952 жертви порушення права власності в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Інформацію збирали на основі моніторингу судових рішень.
Загалом ідентифіковано 250 жертв, у яких була знесена нерухома власність (192 в АРК і 58 у Севастополі). У 3 702 людей російська влада вилучила земельні ділянки загальною площею як мінімум 355 гектарів (170 і 3532 в АРК і Севастополі відповідно).
«Згідно з міжнародним гуманітарним правом, знищення та привласнення чужого майна окупаційною владою забороняється. Згідно зі статтею 8 (2) (a) (iv) Римського статуту та відповідно до статей 53 і 147 Четвертої Женевської конвенції такі дії забороняються і кваліфікуються як військові злочини», – наголосив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.
Вказується, що прокуратура АР Крим вже почала досудове розслідування цих злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).
Це вже друге інформаційне повідомлення про порушення права власності, спрямоване до МКС. Перше передали у 2017 році, воно містило загальну інформацію про «системне скоєння такого військового злочину».
Президент Росії Володимир Путін 20 березня розширив перелік територій, земельних ділянок, які не можуть бути у власності у «іноземців» і «іноземних юридичних осіб» – до списку увійшло більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова. Заборона не поширюється на три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадовська сільська рада у Нахімовському районі Севастополя.
У представництві Президента України в АРК назвали «військовим злочином» указ Путіна про землі в окупованому Криму. Прокуратура АР Крим кваліфікує такі дії російської влади за статтею 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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