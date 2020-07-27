Україна запропонувала Польщі стати одним з лідерів міжнародної платформи з деокупації Криму

Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща стане одним з лідерів міжнародної платформи з деокупації Криму. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 27 липня під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовічем в Варшаві.

«Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України заснувати міжнародну платформу з деокупації Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща стане не тільки надійним партнером, яким вона вже є, але і одним з лідерів цього процесу», – наголосив глава українського МЗС.

Також Кулеба додав, що у польських колег для цього є «всі можливості».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя заявив, що Міністерство закордонних справ України «фіналізувало» концепцію створення спеціального міжнародного формату для анексованого Росією Криму – Міжнародної платформи «Крим – це Україна». Він зазначив, що ця платформа має займатися всім спектром наслідків окупації –​ від гуманітарного до безпекового вимірювання.