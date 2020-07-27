Україна запропонувала Польщі стати одним з лідерів міжнародної платформи з деокупації Криму

Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща стане одним з лідерів міжнародної платформи з деокупації Криму. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 27 липня під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовічем в Варшаві.
«Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України заснувати міжнародну платформу з деокупації Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща стане не тільки надійним партнером, яким вона вже є, але і одним з лідерів цього процесу», – наголосив глава українського МЗС.
Також Кулеба додав, що у польських колег для цього є «всі можливості».
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя заявив, що Міністерство закордонних справ України «фіналізувало» концепцію створення спеціального міжнародного формату для анексованого Росією Криму – Міжнародної платформи «Крим – це Україна». Він зазначив, що ця платформа має займатися всім спектром наслідків окупації – від гуманітарного до безпекового вимірювання.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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