МЗС України «фіналізувало» концепцію створення міжнародного формату для Криму – Шмигаль

Міністерство закордонних справ України «фіналізувало» концепцію створення спеціального міжнародного формату для анексованого Росією Криму – Міжнародної платформи «Крим – це Україна», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до бельгійського Брюсселя, передає Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат. Однак у майбутньому ми не виключаємо його перетворення на переговорний», – сказав Шмигаль під час зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Він зазначив, що ця платформа має займатися всім спектром наслідків окупації –​ від гуманітарного до безпекового вимірювання.

«Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба в поліпшенні координації та підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму в цілому», –​ підкреслив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держави-гаранти української безпеки, зокрема США, Велику Британію і Францію, Німеччину як ключових учасників Нормандського формату, а також регіональних партнерів, які так само, як і Україна, «зацікавлені в розв’язанні кримського питання і припиненні агресивної політики Росії».

«Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку запровадженням кримських пакетів санкцій», –​ сказав голова уряду.