МЗС України «фіналізувало» концепцію створення міжнародного формату для Криму – Шмигаль

Міністерство закордонних справ України «фіналізувало» концепцію створення спеціального міжнародного формату для анексованого Росією Криму – Міжнародної платформи «Крим – це Україна», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до бельгійського Брюсселя, передає Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).
«На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат. Однак у майбутньому ми не виключаємо його перетворення на переговорний», – сказав Шмигаль під час зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
Він зазначив, що ця платформа має займатися всім спектром наслідків окупації – від гуманітарного до безпекового вимірювання.
«Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба в поліпшенні координації та підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму в цілому», – підкреслив прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держави-гаранти української безпеки, зокрема США, Велику Британію і Францію, Німеччину як ключових учасників Нормандського формату, а також регіональних партнерів, які так само, як і Україна, «зацікавлені в розв’язанні кримського питання і припиненні агресивної політики Росії».
«Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку запровадженням кримських пакетів санкцій», – сказав голова уряду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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