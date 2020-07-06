Поява Криму в «мінському форматі» може заблокувати переговори щодо Донбасу – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що питання деокупації Криму потрібно розглядати окремо від «мінських переговорів» щодо Донбасу. Про це він сказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Зараз вводити в мінський формат ще проблематику Криму, це дійсно, блокувати і Крим, і Донбас. Потрібно виходити з тих реалій, які є зараз. І я вас запевняю, що ми на всіх рівнях – і в МЗС, і в Офісі президента постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних», – сказав Кулеба.

Він стверджує, що зараз Україна «відродила активну тему Криму в міжнародних переговорах».

«І дуже наступально її просуваємо, вступаємо в контакт із нашими партнерами. Тобто, вже їх розігріваємо до наступних кроків», – додав український міністр.

27 лютого голова фракції «Голос» у Верховній Раді Сергій Рахманін представив «план деокупації Донбасу і Криму» – альтернативу Мінським угодам, яка, на думку депутатів «Голосу», повинна допомогти «домогтися миру на українських умовах».

У Міністерстві закордонних справ України готують стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду і Офісу президента.

На останній пресконференції в Києві президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, в тому числі анексованого Криму.

Віцепрем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив в ефірі Радіо Крим.Реалії, що влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів про деокупацію Криму, але не може прогнозувати, коли вона з'явиться і в якому форматі.