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03 липня 2020, Київ 21:19
Новини | Політика

Позиція Анкари щодо невизнання анексії Криму ніколи не зміниться – голова МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що принципова позиція Туреччини щодо невизнання незаконної анексії Криму Росією ніколи не зміниться.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет, і завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція і вона ніколи не зміниться, і ми завжди відверто про це кажемо», – заявив Чавушоглу на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Анталії.

Кулеба, у свою чергу, заявив, що Україна вдячна Туреччині за підтримку територіальної цілісності.

«Ця позиція (про невизнання анексії Криму – ред.) проявляється не лише у заявах, а і в конкретних діях, зокрема в частині забезпечення дотримання санкційного режиму щодо незаконно окупованого півострова», – підтвердив Кулеба.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово заявляв, що Анкара не визнає незаконну анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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