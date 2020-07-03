Позиція Анкари щодо невизнання анексії Криму ніколи не зміниться – голова МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що принципова позиція Туреччини щодо невизнання незаконної анексії Криму Росією ніколи не зміниться.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет, і завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція і вона ніколи не зміниться, і ми завжди відверто про це кажемо», – заявив Чавушоглу на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Анталії.

Кулеба, у свою чергу, заявив, що Україна вдячна Туреччині за підтримку територіальної цілісності.

«Ця позиція (про невизнання анексії Криму – ред.) проявляється не лише у заявах, а і в конкретних діях, зокрема в частині забезпечення дотримання санкційного режиму щодо незаконно окупованого півострова», – підтвердив Кулеба.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово заявляв, що Анкара не визнає незаконну анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.