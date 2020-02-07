Джемілєв з Ердоганом говорив про платформу для переговорів із повернення Криму

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомив, що під час особистої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом говорив про необхідність створення платформи для переговорів щодо повернення Криму.

За словами Джемілєва, спочатку вони зустрілися тет-а-тет, а пізніше відбулася друга зустріч з представниками Меджлісу кримськотатарського народу: Рефатом Чубаровим, Рустемом Умеровим і Ахтемом Чийгозом.

«Ми говорили про необхідність створення платформи для переговорів щодо повернення Криму. До цього у нас були переговори в Раді Європи. Рустем Умеров там вів інтенсивні переговори. Йдеться поки що про таку широкоформатну конференцію з деокупації Криму. В принципі, домовилися, і ось в березні вони нас запрошують до Брюсселя обговорити ще якісь деталі. Я запропонував Ердогану створити таку платформу, де провідне місце займала б Туреччина з її принциповою позицією. Тому що у Туреччині немає такої «алергії» на Росію, тому що у них ділові зв’язки. Але з іншого боку Туреччина є членом НАТО. І найістотніше – Туреччина не визнавала, не визнає і ніколи ні за яких обставин не визнає законність анексії. Ось з цієї позиції вести переговори про деокупацію зручніше», – розповів Джемілєв.

В адміністрації президента Туреччини не повідомляли подробиць зустрічі з Джемілєвим.

Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого відвідав Київ. У ході офіційної зустрічі президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини порушення прав людини в анексованому Росією Криму і допомогу у звільненні ув’язнених кримських татар.

Після зустрічі із Зеленським президент Туреччини заявив, що Анкара не визнає незаконну анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України.