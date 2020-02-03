Українська армія отримає фінансову допомогу від Туреччини – Зеленський

Українські війська отримають фінансову допомогу від Туреччини, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.

«Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це. Серед іншого ми з президентом Ердоганом домовилися надати імпульс співпраці в авіаційній галузі, зокрема щодо будівництва та постачання літаків АН-178. Окрему увагу приділено сьогодні посиленню безпеки в Чорноморському регіоні», – заявив президент.

Згодом Офіс президента уточнив, що йдеться про 36 мільйонів доларів (200 мільйонів турецьких лір), які Анкара виділить для потреб Збройних сил України.

Перед початком брифінгу міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр казначейства та фінансів Туреччини Берат Албайрак підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини про військово-фінансове співробітництво. Крім того, сторони підписали протокол між Україною та Туреччиною про надання фінансової допомоги.

Ердоган в ході своєї заяви вчергове зазначив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.

«Ми сподіваємося, що всі конфлікти будуть розв’язані мирним шляхом в рамках міжнародного права. Ми також готові робити все, аби забезпечити спокй і добробут в нашому регіоні, в тому числі в Україні. В цьому питанні важливу роль відіграє спостережна місія ОБСЄ», – сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган перебуває в Києві з офіційним візитом 3 лютого. Під час спільного брифінгу вони з Володимиром Зеленським також анонсували прискорення роботи над Угодою про зону вільної торгівлі між двома країнами.