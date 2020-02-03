Зеленський і Ердоган розповіли про підготовку до підписання Угоди про зону вільної торгівлі

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган домовилися «надати поштовх» підготовці угоди про зону вільної торгівлі, повідомив Зеленський не спільному брифінгу з Ердоганом 3 лютого.

Зеленський, Ердоган та члени урядів двох країн підписали низку документів, серед них – Меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про Угоду про зону вільної торгівлі між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та міністерством торгівлі Туреччини.

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Підписи під меморандумом поставили міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов та міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан.

За словами Зеленського, під час зустрічі певну частину уваги приділили торговельно-економічній співпраці та інвестиціям.

«В нас є дійсно дуже амбітна ціль підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Ми домовилися надати поштовх нашим представникам, які працюють над текстом Угоди про зону вільної торгівлі. Відповідний сигнал отримають і делегації міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва», – сказав Зеленський.

За його словами, він також обговорив із турецьким колегою можливість транспортування каспійського газу до України та розвиток інтермодальних і паромних перевезень.

Реджеп Ердоган, своєю чергою, також висловився на підтримку Угоди про ЗТВ.

«Ми як два стратегічні партнери, спільне населення яких перевищує 127 мільйонів осіб, повинні підписати угоду про вільну торгівлю. Підписанням протоколу про наміри між міністрами торгівлі ми підтвердили цей наш намір. Наш торговий об’єм в 4 мільярди доларів в 2013 році завдяки цій угоді наступного року легко сягне розміру 10 мільярдів. Ми пропонуємо в березні цього року провести двостороннє засідання комісії з торгово-економічного співробітництва. Ми сьогодні зустрінемося з бізнесменами і дамо їм старт діяльності», – анонсував він.

За даними Ердогана, протягом 2019 року 1,5 мільйона українських громадян відвідали Туреччину, а до України звідти з’їздили 217 тисяч громадян Туреччини.

Про можливість підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною Офіс президента України повідомляв у серпні 2019 року, після попередньої зустрічі Ердогана та Зеленського.