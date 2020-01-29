Ердоган: Росія порушує угоди щодо Сирії

Президент Туречини Реджеп Ердоган заявив 29 січня, що його країна втрачає терпіння щодо ескалації в сирійській провінції Ідліб, яка є останнім притулком опозиції. Турецький лідер звинувачує Росію в «недотриманні» домовленостей, спрямованих на припинення насильства в цій частині Сирії.

Ердоган попередив, що Анкара «зробить усе необхідне», якщо бомбардування в північно-західній провінції Сирії не припиняться.

Туреччина та Росія, які підтримують протилежні сторони в Сирії, домовилися щодо деескалації бойових дій в Ідлібі та створення демілітаризованої зони відповідно до домовленостей, досягнутих у 2017 та 2018 роках в Астані та Сочі.

Однак сирійські урядові сили, підтримувані Росією, стали просуватися в Ідлібі впродовж останніх тижнів. Сотні тисяч цивільних втекли від бойових дій у напрямку турецького кордону.

Ердоган виступив із заявою, коли сирійські урядові війська увійшли до стратегічного міста Маарат ан-Нуман в Ідлібі.

Державні ЗМІ Сирії повідомили, що військові «звільнили» місто після того, як «терористи» (так режим Асада називає всі сили, які йому протистоять) зазнали великих втрат.

Маарат ан-Нуман розташований на головній трасі, що з’єднує столицю Сирії Дамаск із північним містом Алеппо.