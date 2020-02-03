Туреччина завдала удару у відповідь по сирійській армії – Ердоган заявляє про 30-35 вбитих сирійців

Турецькі війська вбили близько 30 сирійських урядових військових, завдавши удару у відповідь на загибель шести своїх солдатів – про це заявив 3 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган.

«Зраз триває операція і… згідно з попередніми висновками, від 30 до 35 сирійців з іншого боку були нейтралізовані», – заявив він журналістам в аеропорту Стамбулу перед своїм вильотом до України.

Натомість Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини повідомляє про 13 загиблих сирійських військових.

Ердоган також застеріг Росію, яка є союзницею Сирії, від втручання після того, як Анкара помстилася урядовим військам Сирії.

«Я хочу зокрема сказати російській владі, що нашим опонентом тут є не ви, а (сирійський – ред.) режим, тож не варто стояти на нашому шляху», – сказав Ердоган.

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Він додав, що представники турецьких та російських збройних сил підтримують зв’язок.

Раніше 3 лютого Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що принаймні четверо турецьких солдатів загинули, дев’ятеро отримали поранення внаслідок «інтенсивного обстрілу» урядовими військами в сирійській провінції Ідліб. Згодом кількість померлих зросла до шести.

Обстріл відбувся попри те, що турецька сторона попередньо повідомила координати своїх сил, які відрядили до провінції. Як повідомили у міністерстві, турецькі солдати відповіли на вогонь.

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Обстріл відбувся на тлі наступу сирійської урядової армії на останній опорний пункт повстанців у цій країні в провінції Ідліб та окремих районах Алеппо.

Турецькі війська перебувають у деяких регіонах, контрольованих повстанцями, для моніторингу виконання попередньої угоди про припинення вогню.

Туреччина, яка прийняла вже понад 3,5 мільйона сирійських біженців, побоюється ще однієї хвилі мігрантів в разі ескалації насильства в Ідлібі.

У середині грудня урядові війська Сирії за підтримки російської авіації відновили наступ у провінції Ідліб. Це остання територія на захід від річки Євфрат, яку контролює озброєна сирійська опозиція. Через інтенсивні обстріли свої будинки залишили сотні тисяч жителів провінції. Країни Заходу побоюються, що наступ може спричинити гуманітарну кризу.