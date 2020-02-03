У Сирії загинули четверо російських офіцерів – ЗМІ

У Сирії загинули четверо офіцерів Центру спеціального призначення ФСБ Росії, але офіційно їхня загибель не підтверджена, інформує російська служба Радіо Свобода з посиланням на кілька джерел.

Повідомлення про загибель російських офіцерів з’явилися 2 лютого в кількох телеграм-каналах, які пишуть про діяльність силових відомств Росії. Частина цих каналів виступає з прокремлівських позицій. У повідомленнях ідеться, що офіцери потрапили в районі Алеппо під мінометний обстріл. Згодом у каналах з’явилися жалобні фотографії, на яких, як стверджується, портрети загиблих офіцерів і їхні біографії. Де були зроблені фотографії, не повідомляється.

Про загибель співробітників ФСБ в Сирії написало 3 лютого також видання Baza. За його даними, їхній автомобіль підірвався на фугасі, після чого поранені бійці потрапили до рук бійців озброєної опозиції і були вбиті. Baza не пише про те, звідки у видання ця інформація.

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team з’ясувала, що принаймні деякі з офіцерів, імена яких видно на підписах до фото, справді служили в ФСБ. Вона також повідомила, що 4 лютого випустить розслідування про діяльність співробітників ФСБ в Сирії. При цьому підтверджень загибелі російських офіцерів з інших джерел у CIT поки немає.

Центр спеціального призначення ФСБ – єдиний підрозділ у складі спецслужби, який безпосередньо бере участь у бойових діях. Також бійці цього центру ФСБ забезпечують підтримку оперативникам під час проведення обшуків.

На початку лютого 2018 року стало відомо про авіаудар міжнародної коаліції в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, в результаті якого загинули російські найманці. За непідтвердженими даними, тоді загинули до 200 осіб, найманців з «групи Вагнера».

На північному заході Сирії, в провінції Ідліб і на захід від міста Халеб, сили президента Башара Асада за підтримки російських військових ведуть наступ на загони озброєної опозиції. Повідомляється про бої, в яких щодня гинуть десятки людей, в тому числі цивільні.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що 2 лютого в Ідлібі турецькі військові загинули під час обстрілу спостережного пункту силами Асада. За останніми даними, число загиблих турецьких військових сягнуло шести. За слова Ердогана, турецькі військові завдали ударів у відповідь по сирійських урядових військах і завдали їм великих втрат. Анкара попередила, що розглядатиме сірійських військових, які наближаються до спостережних пунктів турецької армії, як ворогів. Міноборони Росії заявило, що турецькі військові потрапили під обстріл, оскільки не попередили про свої переміщення, Туреччина це заперечує.

Формально в Ідлібі укладене перемир’я під гарантії Туреччини і Росії, які розгорнули свої спостережні пункти. Однак воно не дотримується. Туреччина звинувачує в його зриві сили Асада й Росію, а офіційні Дамаск і Москва – збройні угруповання, які вони називають терористичними.