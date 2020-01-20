Дві компанії з Росії, пов'язані із кухарем Путіна, уклали з владою Сирії договір на видобуток нафти і газу – ЗМІ

Російські компанії «Велада» і «Меркурій», які в грудні 2019 року уклали з парламентом Сирії договір на видобуток нафти і газу, пов’язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним, стверджує «Нова газета» за результатами власного розслідування. Сукупний обсяг двох переданих їм родовищ становить 250 мільярдів кубометрів нафти, при цьому в штаті російської компанії є лише дві особи, а керує однією з них колишня студентка.

За даними російського видання «Новая газета», компанія «Велада» була заснована в 2015 році Катериною Трофімовою: вона в той час працювала помічником керівника в компанії Пригожина «Конкорд менеджмент і консалтинг».

Трофімова не стала заперечувати, що її роль у «Веладі» була суто номінальною і вона за додаткову винагороду виконала прохання бухгалтерії «Конкорда», оформивши на себе «Веладу», – повідомляють журналісти.

Через три роки, в липні 2018 року «Веладу» очолила ще одна молода дівчина, студентка п’ятого курсу Петербурзького технологічного інституту Дар’я Барановська. Її близький родич, за даними «Нової», також працює в структурах Пригожина.

Згідно з базою даних російських компаній СПАРК-Інтерфакс, у списку «Велади» є лише один оплачуваний працівник. У 2015-2017 роках у фірми не було виручки, але вже в 2018-му її прибуток становив 3,2 мільйона рублів (у перерахунку – 1,2 мільйона гривень – ред.)

Компанія «Меркурій», за даними журналістів-розслідувачів, в 2015-2018 роках постачала харчування для військових: вона щорічно укладала з «Воєнторгом» контракти вартістю 115-118 мільйонів рублів (46,6 мільйона гривень у перерахунку – ред.). В управлінні «Меркурія» було понад десяток їдалень на Камчатці: в Петропавловську-Камчатському, Вілючинську, Єлізові і Паратунці.

За даними «СПАРК», у компанії працювало більш ніж тисяча осіб, а виручка за 2018 рік склала 3,1 мільярда рублів.

Але потім компанія несподівано змінила профіль і зайнялася розвідуванням родовищ у Сирії.

Ця компанія згадувалася в розслідуванні «Настоящего времени» – телеканалу, створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»:

Саме «Меркурію» належав вертоліт Robinson R-44 бортовий номер RA-06364, який розбився неподалік від вертолітного майданчика «Лахта» в Санкт-Петербурзі в 2016 році. Один із колишніх пілотів тоді розповів, що його робота «полягала в тому, щоб відвозити Пригожина або його дружину на невеликі відстані в межах Санкт-Петербурга і околиць».

Власником «Меркурія» з 2013 року була записана Ольга Холодович. Але в багатьох оголошеннях контактною особою фірми була вказана ​ Яна Нікітіна. Вона ж із листопада 2017 року є директором і номінальним власником компанії ТОВ «Сервіс К» – іще однієї фірми, пов’язаної з Пригожиним. Згодом посаду керуючого директора «Меркурія» (з серпня 2017 до липня 2018 року) обіймав, за його власними словами, фахівець із геологорозвідки Раміль Барієв.

Засідання парламенту Сирійської арабської республіки, на якому були укладені договори з «Меркурієм» і «Веладою», відбулося 16 грудня 2019 року. Як повідомляло РИА Новости, «Велада» отримала «блок 23», а «Меркурій» – блоки 7 і 19. Міністр нафти і газу Сирії Алі Ганем пізніше пояснив, що блок 23 – це родовище газу площею 2159 квадратних кілометрів на північ від Дамаска, а блок 7 – нафтове родовище площею 9531 квадратних кілометрів на лівому березі Євфрату. Запасів газу, за словами Ганема, не менше ніж 250 мільярдів кубометрів на кожному блоці.

Раніше компанії Пригожина вже отримали право на розробку алмазних родовищ у Центральноафриканській республіці.

Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США через його роль, як кажуть у Вашингтоні, в підтримці російської анексії українського Криму 2014 року і воєнного втручання Москви на сході України проти української влади.

Пригожин, який народився в тодішньому Ленінграді 1961 року, 1979-го був засуджений за пограбування і отримав умовний термін. 1981-го йому дали вже реальний 12-річний термін за пограбування, шахрайство і організацію проституції. Решту того десятиліття він відбув за ґратами. Вийшовши на волю, він узявся за харчування – почавши з мережі кіосків із гарячими сосисками в Санкт-Петербурзі, місті, де починав свою кар’єру і Володимир Путін.

Більше подробиць розслідування діяльності Євгена Пригожина і його компаній – в оригіналі російською мовою на сайті телеканалу «Настоящее время».

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