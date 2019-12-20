Російська опозиціонерка Соболь просить порушити справу проти «кухаря Путіна»

Юристка російського Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь подала до Слідчого комітету Росії заяву з проханням порушити кримінальну справу проти бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», і політтехнолога Ігоря Мангушева за статтями про перешкоджання здійсненню виборчих прав громадян і завідомо неправдивий донос.

У своїй заяві Соболь посилається на нещодавно опубліковане розслідування «Нової газети», в якому стверджується, що пов’язані з Пригожиним ЗМІ напередодні виборів до Московської міської думи влаштовували провокації проти неї і співробітників її виборчого штабу.

Мангушев, як стверджується в розслідуванні, колишній співробітник так званої «фабрики інтернет-тролів», яку теж пов’язують з Пригожиним.

За даними «Нової газети», він причетний до провокації з так званим підпільним цехом із виробництва фальшивих підписів, в якому підробляли підписи за висунення Соболь у депутати.

Мангушев, як йдеться в розслідуванні, зняв квартиру, де учасники провокації зображали підробку підписів за незалежних кандидатів у Московську міську думу. Пригожин, як стверджує юрист ФБК, був організатором всієї кампанії.

Любов Соболь не була зареєстрована кандидатом. Відмова в реєстрації їй та іншим незалежним кандидатам у Московську міськдуму викликала акції протесту в Москві влітку нинішнього року.

Любов Соболь була автором розслідувань про захворювання десятків московських школярів через неякісне харчування, яке, як стверджується, поставляли структури, пов’язані з Пригожиним.

ЗМІ, пов’язані з Пригожиним, ім’я якого фігурує в різних контекстах – від втручання у вибори в США до діяльності російських ПВК в Африці, – ведуть проти Соболь інформаційну кампанію.

У прес-службі пов’язаної з Пригожиним компанії «Конкорд» у відповіді від імені Пригожина на запит російського «Інтерфаксу» назвали заяву Соболь «безглуздою», а «Нову газету» – «брудним виданням», відомим «великою кількістю фейків».