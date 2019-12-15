«Нова газета»: кампанію проти російської опозиції влітку замовив «кухар Путіна»

Російське видання «Нова газета» опублікувала розслідування про провокаторів, які працювали проти опозиціонерки Любові Соболь на виборах у Московську міську думу влітку 2019 року, і показала підписані ними розписки про отримання грошей за ці «замовлення».

За інформацією видання, замовником перерахованих провокацій проти Соболь є бізнесмен Євген Пригожин, якого ЗМІ називають близьким другом і «кухарем» президента Росії Володимира Путіна, а безпосередньою організацією роботи провокаторів займався політтехнолог Ігор Мангушев.

За інформацією журналістів, саме Мангушев придумав історію з «підпільним цехом», де малювали підроблені підписи за висунення Соболь. Відео про цей «цех», який нібито працював у Пресненському районі Москви, РІА «ФАН» («Федеральне агентство новин», пов’язане з бізнесменом Євгеном Пригожиним) розмістило влітку 2019 року. За це Мангушев отримав 300 тисяч рублів (близько 5 тисяч доларів).

Він погодився зустрітися з журналістами і підтвердив цю інформацію, проте не став розкривати ім’я замовника. «З огляду на те, що витік стався не з моєї вини – це проблеми замовника, – те замовлення я відпрацював, далі – не мої проблеми. У цій битві жаби з гадюкою у мене симпатій немає», – заявив Мангушев.

Мангушев – у минулому православний активіст, діяч «Ліги безпечного інтернету», борець «за незалежність Донбасу», а в 2013 році працював на «фабрику інтернет-тролів» у Петербурзі. Вона, за даними декількох розслідувань, також була пов’язана з бізнесменом Пригожиним.

Іншим матеріалом РІА «ФАН» проти Соболь було відеоінтерв’ю Арсенія Шипеленка, який представлявся в ролику колишнім активістом штабу Соболь.

За роботу над проектом «Сеня говорить» на наступний день після публікації «розслідування» Шипеленко, судячи з розписок, мав отримати не менше ніж 850 тисяч рублів (близько 13,5 тисяч доларів).

Також співробітники РІА «ФАН» показали в одному з роликів орендований будинок в Підмосков’ї, в який, за їхніми словами, опозиція «звозила з регіонів молодих людей для участі в неузгодженому мітингу» – за винагороду. Мангушев підтвердив «Новій газеті», що «будиночок з проплаченими опозиціонерами» – частина поставленого ним спектаклю: за нього він отримав, згідно з розпискою, 220 тисяч рублів (3,5 тисячі доларів).

«Нова газета» зазначає, що всі фейкові матеріали про опозицію були опубліковані відразу в декількох ЗМІ, що входять до медіагрупи «Патріот», яку пов’язують з Євгеном Пригожиним. За даними журналістів-розслідувачів, він також фінансував роботу «інтернет-тролів», які втручалися в американські вибори. Крім цього, ім’я Пригожина пов’язують з російською «приватною військовою компанією Вагнера».

Розслідування «Нової газети» про вибори в Московську міську думу підприємець не прокоментував. Як заявили журналісти видання, вони не надсилали йому такий запит.

Соболь, співробітниця Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, влітку 2019 року висувала свою кандидатуру в депутати Московської міськдуми. Виборчком Москви не допустив її до виборів на підставі проведеної закритим чином експертизи, яка визнала підробленими частину зібраних нею підписів.

На таких же підставах до виборів у Москві не були допущені ще близько двох десятків незалежних кандидатів, які не пов’язані з партією влади.

Це привело до масових протестів у Москві. Влада Росії називає їх «масовими заворушеннями». У справах, порушених після мітингів, кілька людей отримали реальні терміни позбавлення волі.