Ще трьох підозрюваних у справі про «заворушення» в Москві відправили в СІЗО

Пресненський суд столиці Росії Москви відправив на два місяці в СІЗО Владислава Барабанова, Данила Конона і Сергія Абанічева – сьомого, восьмого і дев’ятого підозрюваних у справі про «масові заворушення» в Москві. Так Слідчий комітет Росії характеризує неузгоджену акцію в центрі Москви 27 липня.

Суд розглядає питання про запобіжний захід для ще одного підозрюваного – Сергія Фоміна. Про затримання Фоміна стало відомо вранці 5 серпня – він став десятим за рахунком підозрюваним. Це волонтер штабу опозиціонерки Любові Соболь. Раніше він був свідком у цій справі. Поки що неясно, в чому конкретно його звинувачують.

Подробиці про обвинувачених наводить видання «Медіазона». Владиславу Барабанову 22 роки. Він житель Нижнього Новгорода, лівий активіст. За участь в акції 27 липня його заарештували на сім діб, а на виході зі спецприймальника затримали.

Сергію Абанічеву 25 років, він працює менеджером. Його звинувачують в тому, що він кинув банку в поліцейського. Адвокат Абанічева стверджує, що він викинув паперовий стаканчик, а на самій акції протесту опинився випадково.

22-річний Данило Конон – студент. Він збирав підписи для кандидата в Мосміськдуму Івана Жданова (директор Фонду боротьби з корупцією Олексія навального не був зареєстрований на виборах).

Всіх їх звинуватили в участі у заворушеннях. Провину вони не визнали.

Раніше у цій справі були відправлені в СІЗО шість осіб, деяких із них звинувачують, крім участі в заворушеннях, у застосуванні насильства до поліцейських.

Адвокати і правозахисники вважають, що події 27 липня в Москві були мирною, хай і неузгодженою, акцією протесту, а ніяк не масовими заворушеннями.

Дії влади Росії з затримання протестувальників і недопуску опозиційних кандидатів до виборів засудили на Заході.